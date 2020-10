AirPower ist tot: MagSafe als verlässlichere Alternative

Das Thema AirPower dürfte für Apple jetzt endgültig gestorben sein. Dies hat ja bereits die Präsentation von MagSafe nahegelegt. Aus inoffiziellen Apple-Quellen lässt sich nun angeblich so etwas wie eine Bestätigung vernehmen. Apple habe sämtliche Pläne mit Blick auf Entwicklung und Tests von AirPower für das kommende Jahr gestrichen. Es sei zweifelhaft, ob das Projekt jemals wieder aufgegriffen werde.

All AirPower prototyping / testing has been removed from the schedule for 2021.

Sources doubt that it’ll ever be picked back up again.

Seems like once again, AirPower is dead.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 26, 2020