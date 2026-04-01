The Division Resurgence: Ubisoft veröffentlicht Open-World-Rollenspiel

Bereits sieben Jahre ist es her, dass Ubisoft den zweiten Teil der Loot-Shooter Serie The Division veröffentlicht hat. Und während Massive Entertainment selber zurzeit noch am dritten Teil der Serie arbeitet, ist nun zumindest schon einmal der seit längerem erwartete Mobilableger The Division Resurgence für iOS und Android verfügbar.

The Division Resurgence spielt zwischen den Geschehnissen des ersten und zweiten Teils der Serie und erzählt somit nicht nur eine eigene Geschichte, sondern schließt ebenso einige der inhaltlichen Lücken zwischen den Ereignissen der ersten beiden Serienteile. Wobei der Prolog des Spiels tatsächlich sogar vor dem ersten The Division Teil ansetzt.

Was ist The Division?

Im Zentrum von New York ist eine todbringende Epidemie ausgebrochen, infolge dessen zuerst die Infrastruktur sowie Versorgung und wenig später auch die soziale Ordnung zusammengebrochen sind. Das Chaos wussten kriminellen Banden für sich zu nutzen, die gewaltsam die Herrschaft in Manhattan an sich gerissen haben. Um den vollständigen Zusammenbruch der Gesellschaft zu verhindern wurde jedoch die Strategic Homeland Division, eine geheime Spezialeinheit von Schläferagenten, aktiviert. Diese sollen die verbliebenen Reste der Polizei, Feuerwehr und des Militärs nun unterstützen um den völligen Absturz zu verhindern.

In Resurgence seid ihr ein Agent der ersten Welle und erhaltet damit bereits frühzeitig euer Einsatzsignal. Ihr erlebt somit das Aufstreben der Clans, werdet jedoch bei eurem Einsatz schwer verletzt und fallt in ein mehrwöchiges Koma. Als ihr wieder erwacht ist das Chaos in Manhattan weiter eskaliert und die zweite Welle an Schläferangenten musste bereits aktiviert werden.

Dann beginnt die eigentliche Haupthandlung von The Division Resurgence. In der eine neue und abwechslungsreiche PvE-Kampagne, die ihr als Team aus bis zu vier Spielern spielen könnt, ebenso wie die alt bekannten PvPvE-Kämpfe in der Dark Zone und die Jagd nach dem besten Loot auf euch warten.

Das Spiel weiß sich dabei durchaus gut zu inszenieren und bietet The Division Fans massig Kurzweil und neue Lore, während sie auf den dritten Teil der Serie warten. Sorgen, dass The Division 3 aufgrund Resurgence verzögert wurde, braucht ihr allerdings nicht haben. Denn Resurgence wurde nicht direkt von Massive Entertainment selber, sondern parallel zum Dritten Teil von Partnerstudios entwickelt.

The Division Resurgence lässt sich absofort kostenlos über den App Store herunterladen. Wie bei Rainbow Six ist ein iPhone XS oder iPad mit gleicher Hardwareleistung (A12 Bionic) als Mindestvoraussetzung angegeben. Monetarisiert wird das Spiel sowohl über den Verkauf von Skins, wie auch optionalen Booster-Packs um euren Levelfortschritt zu beschleunigen.

Unserem ersten Eindruck nach sind die Booster zum erfolgreichen Abschluss der Kampagne allerdings nicht notwendig. Ob sich daraus aber eventuell dennoch unfaire Vorteile für die PvP-Modi ergeben, konnten wir während unserem ersten Test des Spiels jedoch noch nicht absehen.