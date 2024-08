„Study Snacks“ will per Gamification Wissen vermitteln

Die iOS-App Study Snacks wurde ursprünglich mit dem Untertitel „Sprachen lernen“ veröffentlicht, mittlerweile hat der österreichische Entwickler die von seiner App behandelten Themenbereiche aber deutlich erweitert. Das Grundprinzip der App bleibt allerdings erhalten: „Study Snacks“ sieht sich als spielerische Lösung zur Wissensvermittlung.

Das Gamification-Konzept der App basiert darauf, dass sich die Lösungsbegriffe in Wortschnipsel zerlegt in einem Haufen bunter Bälle befinden. Der Spieler muss die einzelnen Teile dann in der richtigen Reihenfolge antippen. Wenn man nicht weiterkommt, findet man Hilfe, indem man sich die komplette Liste mit allen Fragen und Lösungen zum jeweiligen Themenbereich anzeigen lässt.

Die zu den einzelnen Listen verfügbaren Einstellungen können für zusätzliche Abwechslung sorgen. Beispielsweise kann man den Modus umkehren und mithilfe der Antworten nach Fragen suchen oder auf die Art und Weise der Worttrennung Einfluss nehmen.

„Study Snacks“ ist eben in Version 2.3 erschienen und wurde mit dem Update um neue Lernsprachen und Listen erweitert. Zuletzt wurde die App auch mit Unterstützung für die Apple Vision Pro ausgestattet.

Basisvariante komplett kostenlos

„Study Snacks“ lässt sich kostenlos laden und in angemessenem Umfang auch ohne jede Bezahlung nutzen. Stört euch hier nicht an dem Betriff „Shop“, denn dort finden sich erstmal auch zahlreiche kostenlose Lernlisten zu verschiedenen Themenbereichen.

Mit dem optional verfügbaren Premium-Abo kann man dann nicht nur auf sämtliche Lernlisten zugreifen, sondern erhält auch die Möglichkeit, mithilfe von Widgets auf dem Home-Bildschirm zu spielen beziehungsweise zu lernen. Obendrauf schaltet die Premium-Version der App noch eine Funktion frei, mit deren Hilfe man eigene Listen scannen und importieren kann.

Wenn man die App nutzt, ist der Preis für die Premium-Variante absolut vertretbar. Man bezahlt entweder 9,99 Euro im Jahr oder bekommt alternativ zum Abo auch eine Lifetime-Version für 39,99 Euro. Vorab lässt sich der Leistungsumfang der Vollversion sieben Tage lang kostenlos testen.