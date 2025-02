Handbücher und Update für „Apple Einladungen“ verfügbar

Apple hat bereits das erste Update für seine in dieser Woche neu vorgestellte App Apple Einladungen veröffentlicht. Die neu verfügbare Version 1.0.1 beinhaltet laut der Update-Beschreibung Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.

Begleitend dazu stehen auf der Apple-Webseite jetzt auch umfangreiche Einführungsdokumente zur neuen Anwendung zum Abruf bereit. Das neue „Benutzerhandbuch zu Apple Einladungen“ geht detailliert auf die einzelnen Funktionen der Anwendung ein und erklärt, wie man auf dem iPhone neue Ereignisse erstellt oder bereits vorhandene Einladungen bearbeitet und verwaltet.

Ergänzend dazu hat Apple auch seinen iCloud-Handbuch um ein Kapitel zu der neuen Einladungs-App erweitert. Unter der Überschrift „Apple-Einladungen auf iCloud.com verwenden“ wird erklärt, welche Funktionen der Anwendung auch im Web-Browser zur Verfügung stehen und wie man diese benutzt.

iCloud+-Abo wird zum Erstellen vorausgesetzt

Unabhängig davon, ob ihr das neue Apple-Feature auf dem iPhone oder im Web-Browser verwenden wollt, wird ein iCloud+-Abonnement zwingend vorausgesetzt, wenn man Gastgeber einer Veranstaltung sein beziehungsweise eine solche anlegen oder bearbeiten will. Eingeladene Gäste müssen dagegen weder iCloud abonniert haben, noch über ein Benutzerkonto bei Apple verfügen. Es genügt, eine E-Mail-Adresse anzugeben, um auf eine mit der neuen Anwendung erstellte Einladung zu reagieren. In diesem Fall ist aber eine Verifizierung der E-Mail-Adresse notwendig, und es wird ein temporärer Zugangscode an die angegebene Adresse überstellt, damit man seine Antwort übermitteln kann.

Unterm Strich dürfte die App aus Apple-Sicht aber auch mit dem Ziel entstanden sein, neue Kunden für Apples Abodienste zu gewinnen. So ist das beispielsweise nötig, selbst ebenfalls ein aktives Abonnement bei Apple Music zu haben, um eine vom Ersteller der Einladung angebundene Wiedergabeliste anzuhören.