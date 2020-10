Thalia „Scan & Go“: Buchhändler startet eigenes Bezahlsystem

Wie Mitte des Monats angekündigt hat der Buchhändler Thalia Mayersche in seinen Filialen jetzt das selbst entwickelte Bezahlsystem „Scan & Go“ in Betrieb genommen.

Die Funktion, die Teil der offiziellen Thalia-App ist, gestattet Kunden kontaktlos in der Buchhandlung einkaufen und will Kassenschlangen und lästiges Anstehen verhindern, gegen das auch Apple Pay noch nicht helfen kann. Durch die neue Bezahlfunktion sollen die Kontaktpunkte sowie die Aufenthaltsdauer im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft deutlich reduziert werden.

Der Händler erklärt: Nach der Installation der Thalia App auf dem Smartphone wird die Scan-Funktion geöffnet und der Barcode des gewünschten Artikels gescannt. Der Bezahl-Vorgang erfolgt via Anmeldung über das Thalia Mayersche Kundenkonto. Nach Auswahl der gewünschten Online-Zahlungsart wird die Transaktion abgeschlossen und der entsprechende Betrag nachträglich abgebucht – der Kassenbesuch entfällt komplett.

Die neue „Scan & Go“-Funktion ist in allen deutschen Thalia und Mayersche Buchhandlungen anwendbar.