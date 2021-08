Tetris Beat: Puzzle-Klassiker für Apple Arcade angekündigt

Tetris Beat ist einer von derzeit acht Titeln auf der Liste der kommenden Neuerscheinungen auf Apple Arcade. Auf die Umsetzung sind wir allerdings noch gespannt, den das Entwicklerstudio N3TWORK will den Puzzle-Klassiker mit „innovativen Rhythmus-Mechaniken“ kombinieren. Die Beschreibung erinnert ein wenig an die alten „Tap Tap“-Zeiten, so soll man die Tetris-Teile im Takt rotieren und platzieren, um zusätzliche Combo-Punkte zu erhalten.

