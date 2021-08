Nothing Ear: Extravagante In-Ear-Hörer mit vernünftigem Preis

Wenn ihr auf der Suche nach außergewöhnlichen und zudem vergleichsweise günstigen Ohrhörern seid, müsst ihr einen Blick auf Nothing Ear werfen. Die vollständig kabellosen In-Ear-Hörer bieten zum Preis von 99 Euro ordentlichen Sound, aktive Geräuschunterdrückung und dazu noch ein unverwechselbares Design.

Der YouTuber Marques Brownlee konnte die neuen Ohrhörer bereits vorab testen, und wenn ihr euch näher für die Neuvorstellung interessiert, empfehlen wir euch das unten eingebettete Video. Die wichtigsten Fakten zu den neuen Ohrhörern fassen wir vorab kurz zusammen.

Auf den ersten Blick werden die Nothing Ear durch ihr durchsichtiges Gehäuse einzigartig. Den Technikern des Londoner Startups ist es gelungen, die Ohrhörer extrem kompakt zu halten, und die „Innereien“ dabei dennoch so ansehnlich unterzubringen, dass sie große Teile der Ohrhörer selbst und der zugehörigen Ladehülle in transparentem Kunststoff verpacken konnten.

Die Hörer selbst wiegen jeweils nur 4,7 Gramm und können über Touch-Elemente bedient werden. Die integrierten Akkus sollen in Kombination mit der Ladehülle bis zu 34 Stunden Laufzeit bieten. Die Ladehülle kann übrigens nicht nur über USB-C, sondern alternativ auch kontaktlos wieder aufgefüllt werden.

Für in diesem Preissegment guten Klang sollen zwei Treiber mit jeweils 11,6 Millimeter Durchmesser sorgen. Drei integrierte Mikrofone ermöglichen die aktive Geräuschunterdrückung, die sich per App optional zuschalten lässt. Alternativ zum Standardmodus steht auch eine Transparenzfunktion zur Verfügung. Über die App lassen sich auch die Touch- und Slide-Funktionen zur Bedienung der Ohrhörer konfigurieren. Sensoren in den beiden Hörern sorgen für die bei hochwertigeren Geräten mittlerweile übliche Ohrerkennung.

Zu Beginn werden die Ohrhörer nur mit begrenzter Stückzahl und noch nicht in Deutschland ausgeliefert. Ein Datum für den Verkaufsstart hierzulande steht noch nicht fest. Den oben genannten Preis von 99 Euro leiten wir aus den in der internationalen Ankündigung genannten 99 Dollar ab.