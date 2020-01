TEO: Neue Multi-Banking-App startet

Mit TEO startet heute eine neue Multi-Banking-App in den Markt, die sich (ähnlich wie inzwischen auch Outbank) kostenlos anbietet und statt auf euer Geld, auf die prominente Platzierung von Werbepartnern bzw. Partnerangeboten setzt.

So integriert die TEO neben der Kontenverwaltung eine Gutscheinplattform, die Anwender Lifestyle-Gutscheine (3-15% Rabatt) anbietet, die wiederum zum Kauf bei einer von knapp 30 Marken und Händlern, wie beispielsweise Galeria Kaufhof, About you und Tchibo verleiten sollen. Auch ein „Vertragsmanager“ (voraussichtlich wird euch die App nach Outbank-Vorbild den Stromanbieter-Wechsel empfehlen und so Provisionen bei den der Energieunternehmen erwirtschaften) befindet sich in der Umsetzung.

Ansonsten versucht sich TEO mit Banking-Funktionen von der überschaubaren Zahl der Mitbewerber anzusetzen. Diese umfassen beispielsweise die Funktion “Finanzwetter”, die berechnet, wieviel Geld man bis zum nächsten Geldeingang zur freien Verfügung hat. Sogenannte Sparboxen sollen dabei helfen, Geld auf einem virtuellen Unterkonto zur Seite zu legen.

Zusätzliche Funktionen für sieben Sparda-Banken

TEO bietet sich zudem als White-Label-App für Banken und Finanzdienstleister, die mit den Machern kooperieren wollen. Zum Marktstart wurden mehrere Sparda-Banken als frühe Partner gewonnen.

TEO Nutzer dieser Banken können auf zusätzliche bankspezifische Funktionen, wie digitale Kontoauszüge oder einen Online-Terminkalender, zugreifen. Mit weiteren Banken werden bereits Kooperationsgespräche geführt. Neben dem heutigen Launch der App soll noch im ersten Quartal 2020 eine Webversion von TEO an den Start gehen.

Persönlich setzen wir in Sachen Multi-Banking nach wie vor auf Banking 4i, die bezahlt werden muss und wegen Gutscheine noch Vertragsmanager an den Mann bringen will. Outbank-Kunden, die sich an der Monetarisierung der eigenen Konsumgewohnheiten nicht stören, haben hier jedoch einen sehenswerte neuen Kandidaten.