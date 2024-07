Telekom „Welcome Pass“: 2 GB Daten außerhalb der EU geschenkt

Mobilfunkkunden der Telekom können sich noch bis zum 9. September kostenloses Datenvolumen für Auslandsbesuche sichern. Der „Welcome Pass“ soll die Ankunft und ersten Schritte in Ländern erleichtern, in denen die Roaming-Bestimmungen der Europäischen Union nicht greifen.

Das Angebot findet sich im Bereich „Magenta Moments“ in der MeinMagenta-App versteckt. Möglicherweise müsst ihr hier ein wenig scrollen, bis ihr den oben abgebildeten Eintrag entdeckt. Je nachdem, wo ihr im Urlaub hinfahrt, könnte sich die Aktion als willkommene Unterstützung erweisen. Ihr bekommt im Rahmen der Aktionen ein Gigabyte Datenvolumen, das sich über einen Zeitraum von 48 Stunden hinweg verbrauchen lässt.

Für fast alle Länder

Die Telekom wirbt mit der Verwendung bei Reisen in die Türkei oder die USA, generell lässt sich das Datengeschenk aber fast überall außerhalb der EU nutzen. Als einzige Ausnahmen werden die folgenden Länder aufgeführt: Äthiopien, Botsuana, Burundi, Cookinseln, Dschibuti, Falklandinseln, Guam, Libanon, Libyen, Mikronesien, Namibia, Neukaledonien, Osttimor, Palau, Sao Tome & Principe, Simbabwe, Syrien, Turkmenistan und Venezuela.

Falls ihr im Zeitraum bis spätestens 15. September eine Reise in eines der bei der Aktion inbegriffenen Länder plant, könnt ihr den „Welcome Pass“ auch gleich vorab reservieren. Nach der Einreise in das betreffende Land müsst ihr den kostenlosen Datenpass dann über die Webseite pass.telekom.de aktivieren. Der Telekom zufolge ist das kostenlose Datenvolumen dann vom Zeitpunkt der Aktivierung an volle 48 Stunden gültig.

Treueprogramm für Bestandskunden

„Magenta Moments“ ist ein in die MeinMagenta-App der Telekom integrieren Bonusprogramm, in dessen Rahmen es neben Gewinnspielen und Telekom-Vorteilen regelmäßig auch Angebote wie Sonderpreise für Produkte von Drittanbietern oder auch Konzerttickets gibt.

Aktuell finden Mobilfunkkunden der Telekom hier auch die Möglichkeit, sich während der Fußball-EM unbegrenztes Datenvolumen zu sichern.