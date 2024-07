Kabelloses ThermoPro Bluetooth-Grillthermometer auf 56 Euro reduziert

Der Anbieter ThermoPro macht gerade massiv Werbung für sein kabelloses Grillthermometer ThermoPro TempSpike. So wurde nicht nur der Preis für den Messspieß deutlich gesenkt, sondern man bekommt beim Kauf des Geräts noch ein Bluetooth-Thermometer mit Zeitanzeige kostenlos dazu.

Das TempSpike Grillthermometer von ThermoPro wird aktuell zum Preis von 56 Euro anstelle von 88 Euro angeboten. Der etwas dicke Metallspieß ist mit zwei Sonden ausgestattet, die die Temperatur des Grillguts und zudem die Umgebungstemperatur im Grill oder Backofen messen. Die Sonde in der Spitze des Messfühlers kann einen Bereich zwischen -10 und 100 Grad Celsius erfassen. Der äußere Sensor für die Umgebungstemperatur arbeitet zwischen -10 und 300 Grad Celsius.

Für das Ablesen der Temperatur ist ein iPhone inklusive der zugehörigen App zwingend erforderlich. Hier kann man dann auch Temperaturalarme programmieren, eine Schätzung der verbleibenden Garzeit einsehen oder Verlaufskurven der Temperaturmessungen anzeigen.

Die maximale Bluetooth-Reichweite des ThermoPro wird mit 150 Metern angegeben. Das dürfte mit gutem Willen und für freies Feld berechnet sein, aber für den Garten oder die Terrasse sollte die Sendeleistung auf jeden Fall genügen. Die Transportbox des Thermometers fungiert gleichzeitig auch als Bluetooth-Verstärker und zudem als Ladegerät für den integrierten Akku, dessen Laufzeit der Hersteller mit bis zu 36 Stunden angibt. Die ebenfalls mit einem Akku ausgestattete Box selbst muss spätestens alle drei Monate ans Ladegerät.

Produkthinweis ThermoPro TempSpike Fleischthermometer Kabellos 150m Bluetooth Grillthermometer IP67 Meat Thermometer Bratenthermometer... 56,00 EUR 88,00 EUR

Raumthermometer mit Uhr kostenlos

Beim Kauf eines TempSpike-Thermometers kann man vorübergehend auch das Bluetooth-Thermometer ThermoPro TP358 kostenlos erhalten. Das entspricht einem zusätzlichen Bonus von knapp 17 Euro.

Das Thermometer lässt sich ebenfalls über Bluetooth mit dem iPhone verbinden, kann aber auch so schon ganz praktisch sein. Das integrierte Display informiert nämlich auch „offline“ über die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum und zeigt darüber hinaus auch die Uhrzeit und das Datum an. Über die App lassen sich zusätzlich auch Verlaufskurven einsehen sowie mehrere dieser Thermometer ansteuern.

Falls ihr das Angebot annehmen wollt, achtet unbedingt auf die Preisanzeige beim Kaufabschluss. Es sollte eigentlich so funktionieren, dass ihr die beiden hier vorgestellten Artikel gemeinsam in den Amazon-Einkaufswagen legt und am Ende nur die 56 Euro für das Grillthermometer bezahlt.