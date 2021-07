Telekom verschenkt 31 Tage unbegrenztes Datenvolumen

Telekom-Kunden haben sich zu Monatsbeginn vielleicht darüber gewundert, dass es erstmals seit mehreren Jahren kein „Datengeschenk“ für Bestandskunden gab. Das sonst in der Regel 500 MB große, über die MeinMagenta-App verfügbare kostenlose Zusatzvolumen wurde in diesem Monat nicht angeboten. Stattdessen können sich Mobilfunkkunden der Telekom aktuell aber 31 Tage Datennutzung ohne jede Volumenbegrenzung sichern.

Insert

You are going to send email to