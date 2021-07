DAZN zum Saisonstart teurer aber mit mehr Inhalten

Die im Frühjahr angekündigte Preiserhöhung für den Sport-Streamingdienst DAZN tritt jetzt in Kraft. Seit letzter Woche fallen für das Abo pro Monat 14,99 Euro statt bislang 11,99 Euro Gebühren an.

Die Verantwortlichen von DAZN begründen die angehobenen Preise mit der Tatsache, dass im Rahmen des Abos künftig nennenswert mehr Premium-Inhalte zur Verfügung stehen. Eigenen Worten zufolge bietet DAZN künftig das umfangreichste Live-Sport-Angebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter in Deutschland gab.

In der kommenden Bundesliga-Saison 2021/22 wird DAZN alle Spiele am Freitagabend und alle Spiele am Sonntag live übertragen – insgesamt 106 statt bislang 40 Partien, 103 davon exklusiv. Zudem wirbt der Anbieter damit, dass seine Nutzer mit 15 von 16 Spielen pro Spieltag nahezu alle Begegnungen der UEFA Champions League live verfolgen können.

Das Hauptärgernis der vergangenen Jahre bleibt unabhängig von den Umstrukturierungen im Zusammenhang mit dem neuen DAZN-Angebot erhalten. Wer die Bundesliga komplett sehen will, kommt weiterhin nicht um die Kombination verschiedener Angebote herum. Die Samstagsspiele bleiben auch in diesem Jahr bei Sky und hier fällt ein weiteres Abo mit Kosten von rund 30 Euro pro Monat an.

DAZN ist nach einem kostenlosen Probemonat zum Monatspreis von 14,99 Euro erhältlich. Wer sparen will, kann sich ein Jahresabo zum Preis von zehn Monaten für 149,99 Euro sichern.