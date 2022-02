Telekom und Vodafone streichen Gebühren für Anrufe in die Ukraine

In Reaktion auf den Krieg in der Ukraine haben die Telekom und Vodafone die Gebühren für Telefonate und SMS aus ihren deutschen Netzen in die Ukraine gestrichen. Ebenso fallen Roaming-Gebühren für Kunden der beiden Anbieter, die sich aktuell in der Ukraine aufhalten, weg.

Die Telekom ergänzt in ihrem Statement diesbezüglich, dass die Regelung zunächst zeitlich nicht begrenzt sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden und ebenso für Prepaid-Nutzer gilt. Zudem profitieren Kunden der Telekom-Tochter Congstar von der Regelung.

Im gleichen Maß hat auch Vodafone die Preise für sämtliche Telefonate und SMS in die Ukraine sowie die Roaming-Gebühren für Kunden, die sich aktuell in der Ukraine befinden, bis auf weiteres gestrichen.

Auch Apple-Chef Tim Cook hat sich zur Situation geäußert. Man tue was möglich ist, um die eigenen Teams vor Ort sowie humanitären Bemühungen in der Ukraine zu unterstützen. „Ich denke an die Menschen, die jetzt in Gefahr sind, und schließe mich all denen an, die zum Frieden aufrufen“.

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.

— Tim Cook (@tim_cook) February 25, 2022