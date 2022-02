Gibbon: Beyond the Trees: „Ökologisches Abenteuer“ auf Apple Arcade

Mit dem Neuzugang Gibbon: Beyond the Trees können Abonnenten von Apple Arcade eine zeitgemäße wie interessante Spielkategorie erkunden. Als „ökologisches Abenteuer“ will das Spiel unterhalten und dabei gleichermaßen schwierige Umweltthemen aufgreifen. So haben die Entwickler die Abholzung der Urwälder, Wilderei und den Klimawandel in das Spielgeschehen mit einbezogen.

Spielspaß ist mit „Gibbon: Beyond the Trees“ aber dennoch garantiert. So handelt der Titel von einer Gibbon-Familie, die vom Spieler durch eine ihr unbekannte Welt geführt werden will. Dies geschieht dadurch, dass ihr die sich hangelnd durch die Spielwelten bewegenden Affen durch perfektes Timing in ihren Schwingbewegungen unterstützt. Gespielt werden kann entweder als rund einstündiges Abenteuer oder im schnellen „Befreiungsmodus“.

„Gibbon: Beyond the Trees“ stammt aus der Feder der in Österreich ansäßigen und bereits zweimal mit dem Apple Design Award ausgezeichneten Entwickler Broken Rules.