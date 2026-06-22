Kunden der Telekom können im Rahmen einer Sonderaktion eine erweiterte Testphase für den Videodienst Paramount+ sichern. Im Bereich „Magenta Moments“ der MeinMagenta-App lässt sich ein entsprechender Gutschein aktivieren.

Vorweg sei allerdings gesagt, dass es sich hierbei nur um ein Basis-Abonnement des Videodienstes handelt. Ihr müsst euch also damit abfinden, dass hier und da Werbung eingebaut wird. Zudem ist die Videoqualität auf Full HD beschränkt und man kann nicht von mehr als einem Gerät gleichzeitig streamen.

Ein weiteres Detail, das man nicht übersehen sollte: Es handelt sich hierbei um ein Probeabo, das nach fünf kostenlosen Monaten automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement übergeht. Ihr müsst also rechtzeitig kündigen, wenn ihr den regulären Betrag von 5,99 Euro ab dem sechsten Monat vermeiden wollt. Wichtig ist dabei, dass die Kündigung auf dem gleichen Weg wie auch das Probeabo, also über euer Kundenkonto bei der Telekom erfolgen muss.

Kostenpflichtig wird Paramount+ ansonsten in Deutschland auch für 9,99 Euro im Monat werbefrei und für 12,99 Euro im Monat als Premium-Variante angeboten. Das Standardabo umfasst neben dem werbefreien Zugriff auch die Nutzung auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig in HD-Qualität. Mit Paramount+ Premium kann man bis zu vier Geräte gleichzeitig nutzen und zudem Inhalte in 4K UHD und Dolby Atmos empfangen.

Unabhängig von dem aktuellen Angebot über die Telekom bietet Paramount+ selbst gerade die Möglichkeit, zwei Monate lang für 2,99 Euro pro Monat ohne Werbung auf das Film- und Serienangebot zuzugreifen.

Weitere Rabattaktionen bei Prime Video

Amazon hat derweil eine umfangreichere Aktion an Werbeangeboten für Prime-Video-Kanäle laufen. Hier kann man nicht nur Paramount+ und MGM+ zwei Monate lang zum reduzierten Preis von 2,99 Euro pro Monat sehen, sondern auch andere Videodienste wie Apple TV, RTL+ oder Lionsgate zu Aktionspreisen oder mit verlängerten Probephasen nutzen. Bei MGM+ laufen unter anderem „Der Astronaut – Project Hail Mary“ oder „007 – Keine Zeit zu sterben“.