Paramount+, Apple TV und mehr
Telekom und Amazon: Videodienste kostenlos und im Preis reduziert
Kunden der Telekom können im Rahmen einer Sonderaktion eine erweiterte Testphase für den Videodienst Paramount+ sichern. Im Bereich „Magenta Moments“ der MeinMagenta-App lässt sich ein entsprechender Gutschein aktivieren.
Vorweg sei allerdings gesagt, dass es sich hierbei nur um ein Basis-Abonnement des Videodienstes handelt. Ihr müsst euch also damit abfinden, dass hier und da Werbung eingebaut wird. Zudem ist die Videoqualität auf Full HD beschränkt und man kann nicht von mehr als einem Gerät gleichzeitig streamen.
Ein weiteres Detail, das man nicht übersehen sollte: Es handelt sich hierbei um ein Probeabo, das nach fünf kostenlosen Monaten automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement übergeht. Ihr müsst also rechtzeitig kündigen, wenn ihr den regulären Betrag von 5,99 Euro ab dem sechsten Monat vermeiden wollt. Wichtig ist dabei, dass die Kündigung auf dem gleichen Weg wie auch das Probeabo, also über euer Kundenkonto bei der Telekom erfolgen muss.
Kostenpflichtig wird Paramount+ ansonsten in Deutschland auch für 9,99 Euro im Monat werbefrei und für 12,99 Euro im Monat als Premium-Variante angeboten. Das Standardabo umfasst neben dem werbefreien Zugriff auch die Nutzung auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig in HD-Qualität. Mit Paramount+ Premium kann man bis zu vier Geräte gleichzeitig nutzen und zudem Inhalte in 4K UHD und Dolby Atmos empfangen.
Unabhängig von dem aktuellen Angebot über die Telekom bietet Paramount+ selbst gerade die Möglichkeit, zwei Monate lang für 2,99 Euro pro Monat ohne Werbung auf das Film- und Serienangebot zuzugreifen.
Weitere Rabattaktionen bei Prime Video
Amazon hat derweil eine umfangreichere Aktion an Werbeangeboten für Prime-Video-Kanäle laufen. Hier kann man nicht nur Paramount+ und MGM+ zwei Monate lang zum reduzierten Preis von 2,99 Euro pro Monat sehen, sondern auch andere Videodienste wie Apple TV, RTL+ oder Lionsgate zu Aktionspreisen oder mit verlängerten Probephasen nutzen. Bei MGM+ laufen unter anderem „Der Astronaut – Project Hail Mary“ oder „007 – Keine Zeit zu sterben“.
‚hier und da Werbung‘ ist gut ;-) wir hatten kürzlich mal eine Serie dort geschaut und während einer Folge von ca. 35-40 Minuten kam dort etwa alle fünf Minuten Werbung. Macht keinen Spaß dort was anzuschauen mit diesen Abos.
Danke Telekom!
Ich glaub das Angebot erscheint nur, wenn man die entsprechende Zustimmung zu Werbezwecken Drittanbieter zugestimmt hat. Kann das sein? Bei mir ist Paramount nicht zu sehen….
Da ich Prepaid habe, ist es leider nicht möglich Paramount + zu nutzen :) Danke aber für den Tipp ifun :)
Habe den MagentaMobil Prepaid Jahrestarif und bekomme in der App bei Moments die Angebote angezeigt. Grüße
Habe gerade magenta tv für 11 € inkl. RTL+ klar gemacht (guter Kurs) und jetzt noch Apple TV für 6 € dazu für 12 Monate. Passt!
Paramount für lau für 5 Monate kann man mal machen. Könnte ich noch „Landman“ die neue Staffel schauen. Mehr interessiert mich dort eigentlich nicht.
Die 2. Staffel von „Landman“ ist absolut enttäuschend und hat rein nichts mit der 1. Staffel und deren „Abenteuer“ zu tun. Da geht es von Party zu Party mit extrem viel bla bla bla und wenig Inhalt! Wir waren extrem enttäuscht und haben bei Folge 5 oder 6 abgebrochen! Nur als Hinweis, falls du nur dafür abonnieren willst!
Gilt das Magenta Angebot für alle Kunden? Hat jemand Erfahrung, bei mir wird es nämlich nicht angezeigt.
Bei mir hat es funktioniert in der MeinMagenta App
Ich denke mal wie sonst auch sind Mobilfunk prepaid (s Kommentare dazu) und Business Tarife raus.
Als prepaid Nutzer leider nicht buchbar
Postpaid Telekom Kunde hier und bei mir taucht das Angebot auch nicht auf
Und der aktuelle Vertrag darf nicht den Status „gekündigt“ haben…
Doch. Darf er. Soeben entsprechend dazu gebucht, obwohl bereits präventiv gekündigt.
Wenn man direkt kündigt, ist das Abo wahrscheinlich direkt auch weg? Oder erst nach der Probezeit?
Würde mich auch interessieren.