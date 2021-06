Spotify integriert Miniplayer in Facebook-App

Um Spotify-Inhalte in Form des neuen Miniplayers zu teilen, müssen Nutzer wie im Video unten zusehen einmalig eine Verknüpfung zwischen den beiden Apps erstellen. Die Wiedergabe in der Facebook-App wird auch beim Weiterscrollen nicht unterbrochen, als Nutzer kann man über die in den Miniplayer integrierten Bedienelemente Einfluss auf das Wiedergabeverhalten nehmen.

Spotify kooperiert enger mit Facebook und startet mit der Bereitstellung eines Miniplayers, mit dessen Hilfe sich Songs und Podcasts direkt in die Facebook-App integrieren lassen. Die neue Funktion ist auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar und soll dafür sorgen, dass Facebook-Nutzer die App nicht verlassen müssen, um dort verlinkte Spotify-Inhalte zu konsumieren.

Insert

You are going to send email to