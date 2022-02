Telekom-Prepaid-Aktion: 5G-Jahrestarif mit doppeltem Datenvolumen

Wenn ihr mit einem Prepaid-Tarif der Telekom liebäugelt, ist noch etwas Warten angesagt. Der Provider bietet vom 23. Februar an für begrenzte Zeit teils verbesserte Konditionen.

Von besonderem Interesse könnte dabei der mittlerweile seit anderthalb Jahren von der Telekom angebotene MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif sein. Hier verdoppelt die Telekom das eingeschlossene Datenvolumen, sodass man für die 99,95 Euro 48 GB anstelle der bislang in diesem Tarif üblichen 24 GB enthält – also monatlich 4 GB für rund 8,30 Euro inklusive der Nutzung im 5G-Netz.

Die Telekom hat den Zeitraum, indem man den 12-Monats-Tarif mit doppeltem Datenvolumen erhält, allerdings vom 23. Februar bis 10. April begrenzt. Es würde uns allerdings nicht wundern, wenn wir im Anschluss eine neue und diesbezüglich standardmäßig verbesserte Variante des MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarifs zu sehen bekommen.

Prepaid-Tarife M bis XL ebenfalls mit Boni

Im gleichen Zeitraum bietet die Telekom auch die MagentaMobil Prepaid-Tarife M bis XL mit zusäzlichem Datenvolumen an. Hier verdoppelt sich das eingeschlossene Datenvolumen allerdings nur für die ersten sechs Abrechnungszyklen, also insgesamt 24 Wochen. In dieser Zeit erhalten Kunden bei unverändertem Preis 4 GB Datenvolumen in der Tarifstufe M, 6 GB in der Tarifstufe L und 10 GB bei Wahl der Tarifvariante XL.

Wie gesagt: Hier und da könnten diese zeitlich begrenzten Boni ganz gut ins Konzept passen. In jedem Fall sollte man bei Interesse an einem der Prepaid-Tarife sofern möglich besser noch bis zum Mittwoch nächste Woche warten.

Die Prepaid-Tarife mit Aktionsvorteil werden vom 23. Februar bis 10. April sowohl über die Telekom-Webseite als auch vor Ort in den Telekom-Shops mit dem genannten zusätzlichen Datenvolumen erhältlich sein. Beachtet damit zusammenhängend, dass die 5G-Nutzung in den Standard-Prepaid-Tarifen nicht, sondern nur im 5G-Jahrestarif enthalten ist.