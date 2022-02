„Optimiertes Laden“ abstellen: Wenn ihr einen vollen Akku braucht

Auf der Apple Watch versteckt sich der entsprechende Schalter ebenfalls in den Einstellungen im Bereich „Batterie“ und dort unter dem Menüpunkt „Batteriezustand“ – ihr müsst diese Option allerdings direkt von der Apple Watch aus aufrufen, in der Watch-App auf dem iPhone findet ihr sie nicht.

Wenn ihr diesen Schalter umlegt, seht ihr direkt, dass Apples Entwickler hier auf erfreuliche Weise mitgedacht haben und genau jene Situation berücksichtigen, in der man das optimierte Laden nur ausnahmsweise und vorübergehend deaktivieren will. In einem zusätzlichen Menü werdet ihr vor die Wahl gestellt, die Funktion alternativ zum generellen Deaktivieren lediglich bis zum nächsten Tag auszuschalten, sodass das iPhone vom Folgetag an wieder intelligent durch iOS geladen wird.

