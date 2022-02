iOS-Offensive von WhatsApp: Abhören von Sprachnachrichten verbessert

Die WhatsApp-Entwickler bemühen sich in letzter Zeit verstärkt um einen attraktiveren und komfortableren Auftritt ihrer App auf iOS-Geräten. Zuletzt wurde auch die Anzeige von Profilbildern in die iOS-Mitteilungen des Messengers integriert und von WhatsApp-Seite aus war wieder vermehrt zu hören, dass über die Veröffentlichung einer iPad-Version nachgedacht wird.

Während die Wiedergabe von Sprachnachrichten bislang stets unterbrochen wurde, sobald man den zugehörigen Chat verlassen hat, läuft die Audioausgabe nun auch dann weiter, wenn man zurück in die Chat-Übersicht wechselt. Zur Wiedergabekontrolle wird die Nachricht dabei als Balken inklusive Pause-Taste am oberen Bildschirmrand angezeigt.

