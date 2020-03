Telekom-Notfallplan: 10 GB zusätzlich und Disney+ für alle Kunden

Die Telekom hat Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 angekündigt. Privatkunden, Unternehmen und Bildungseinrichtungen können ab sofort eine Reihe von Vergünstigungen in Anspruch nehmen.

Telekom-Vorstand Tim Höttges hat die Maßnahmen in einer Videobotschaft angekündigt, die Umsetzung sollte zeitnah in den nächsten Tagen erfolgen. So erhalten MagentaMobil-Kunden 10 GB monatliches Datenvolumen zusätzlich. Zudem will die Telekom jetzt jedem Kunden – also nicht nur jenen, die sich dafür registrieren – den Zugriff auf das kommende Woche startende Streaming-Angebot Disney+ kostenlos zur Verfügung stellen. In einem weiteren Schritt kündigt Höttges die Bereitstellung von Office 365 für Unternehmen, die Telekom-Kunden sind sowie für alle Schulen über drei Monate hinweg kostenlos an, um die Arbeit von zuhause aus zu unterstützen.