Neues Feature per Update

NAS-Laufwerke von Ubiquiti machen demnächst Foto-Backups vom iPhone
Mit Ubiquiti hat sich ein weiterer Hersteller von NAS-Systemen die Speicherung von iPhone-Fotos ins Aufgabenheft geschrieben. Die von Ubiquiti ausgegebene iOS-Anwendung UniFi Identity bereitet mit der neu veröffentlichten Version 3.6.1 die Möglichkeit vor, Fotos und Videos vom iPhone automatisch auf ein NAS-Laufwerk von Ubiquiti zu übertragen.

Den komfortabelsten Weg, Fotos und Videos vom iPhone zu sichern, bietet sicherlich Apple mit der iCloud-Fotomediathek an. Allerdings sind längst nicht alle iPhone-Besitzer gewillt, zusätzlich für den benötigten Speicherplatz zu bezahlen. Zudem wollen viele Nutzer die Abhängigkeit von Cloud-Anbietern verringern und suchen dementsprechend nach Möglichkeiten, die mit dem iPhone gemachten Fotos und Videos einfach und zuverlässig im heimischen Netzwerk zu speichern.

Auch andere NAS-Hersteller verfolgen ähnliche Konzepte, die bislang jedoch allesamt noch Verbesserungspotenzial aufweisen. Ubiquiti hat bereits im Bereich von Netzwerk- und Sicherheitslösungen gute Produkte am Start. NAS-Laufwerke für Privatnutzer bietet das Unternehmen erst seit wenigen Monaten an. Mit Funktionen wie verlässlichen Computer-Backups und der automatischen Speicherung der auf dem iPhone vorhandenen Fotos und Videos könnte sich der Hersteller durchaus als attraktive Konkurrenz zu Platzhirschen wie Synology oder QNAP positionieren.

Update für NAS-Software fehlt noch

Auf die ersten Praxiserfahrungen mit der neuen Funktion müssen wir allerdings noch warten. Möglicherweise wurde das Update für die Identity-App von Ubiquiti zu früh ausgespielt, denn die Foto-Backup-Funktion setzt zwingend UniFi Drive 3.5.1 als Betriebssystem für das korrespondierende NAS-Laufwerk voraus. Hier ist allerdings weiterhin die Version 3.4.3 aktuell. UniFi Drive 3.5.1 lässt sich dagegen noch nicht einmal über das Early-Access-Programm von Ubiquiti beziehen.

Die Preise für die NAS-Laufwerke von Ubiquiti beginnen bei 213 Euro. Für diesen Preis bekommt man das UNAS 2 mit Platz für zwei Festplatten. Eine Version für vier Platten soll mit dem UNAS 4 zum Preis von 405 Euro in Kürze folgen.
08. Jan. 2026 um 15:41 Uhr von chris


  • So ein ärger – jetzt muss ich wohl doch meinen Netzwerkschrank austauschen (von 450 auf 600) um die UNAS 4 Pro unter zu bringen … syno 920+ ade! :)

    • Warum nich einfach das normale unas pro für weniger Geld nehmen mit mehr Platz für Platten? Der SSD cache ist sowieso (nebenbei bei allen Herstellern) nur sehr begrenzt sinnvoll.

      • Du sprichst mit nem Typen der ne 920+ besitzt… rational ist das chon lange nicht mehr bei mir :)… UDM SE, USW Pro, Racked Mac mini und dann die UNas Pro 4 … Zielbild :)

  • Dann wohl doch den Netzwerkschrank durch einen 600er ersetzen damit die UNAS Pro 4 rein passt :) syno 920+ bye bye

  • Hat jemand eine Empfehlung um Fotos in einem Online-Album zu teilen, sodass sich Leute mit Passwort alle Fotos angucken und ausgewählte runter laden können?

  • Also Fotosicherung über Synology geht einwandfrei. Ist das über Synology Photos schön abrufbar.

    Wenn man einen Mac benutzt kann man auch Parachute nutzen. Das Tool läd sowohl Fotos als auch Dateien aus der iCloud lokal runter. Danach kann man diese dann um Speicher zu sparen online löschen.

  • Ich fänd viel spannender mal einen vernünftigen Weg aus dem Apple-Foto Kosmos (App, Backup etc.) hinzu einer alternativen Lösung zu finden. Ich übe gerade mit immich und Photoprism…Ich möchte aber sowohl das iPhone als Knipse behalten, als auch die Meta-Daten.

  • Das Konzept von Unifi Identity ist eigentlich für Firmen-Mitarbeiter gedacht: Door Access, Wifi Access, Firmen-VPN, File Access, Softphone
    Privatanwender, Aufladen von Firmen-Elektromobilen. Warum man nun auch Privatkunden in diese Anwendung bündelt, ist mir noch unklar.

  • Was fehlt denn aktuell am Photo Backup bei Synology? Die App verrichtet hier seit langem gute Arbeit und hält den Platzbedarf auf den iPhone gering.

  • Die Apple Foto-Mediathek ist kein Back-Up im eigentlichen Sinne, sonder synchronisiert.
    Auch wenn hier gegen Synology gewettert wird, die Photos-App mit Sicherung des iPhone funktioniert einwandfrei. Und Alben kann man auch anderen freigeben.

  • office365 mit onedrive. Macht automatisch backup vom iphone. ueber onedrive dann die Fotos freigeben in extra Ordnern

  • Geht mit den NAS-Modellen von QNAP auch schon seit Jahren.

