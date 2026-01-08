NAS-Laufwerke von Ubiquiti machen demnächst Foto-Backups vom iPhone

Mit Ubiquiti hat sich ein weiterer Hersteller von NAS-Systemen die Speicherung von iPhone-Fotos ins Aufgabenheft geschrieben. Die von Ubiquiti ausgegebene iOS-Anwendung UniFi Identity bereitet mit der neu veröffentlichten Version 3.6.1 die Möglichkeit vor, Fotos und Videos vom iPhone automatisch auf ein NAS-Laufwerk von Ubiquiti zu übertragen.

Den komfortabelsten Weg, Fotos und Videos vom iPhone zu sichern, bietet sicherlich Apple mit der iCloud-Fotomediathek an. Allerdings sind längst nicht alle iPhone-Besitzer gewillt, zusätzlich für den benötigten Speicherplatz zu bezahlen. Zudem wollen viele Nutzer die Abhängigkeit von Cloud-Anbietern verringern und suchen dementsprechend nach Möglichkeiten, die mit dem iPhone gemachten Fotos und Videos einfach und zuverlässig im heimischen Netzwerk zu speichern.

Auch andere NAS-Hersteller verfolgen ähnliche Konzepte, die bislang jedoch allesamt noch Verbesserungspotenzial aufweisen. Ubiquiti hat bereits im Bereich von Netzwerk- und Sicherheitslösungen gute Produkte am Start. NAS-Laufwerke für Privatnutzer bietet das Unternehmen erst seit wenigen Monaten an. Mit Funktionen wie verlässlichen Computer-Backups und der automatischen Speicherung der auf dem iPhone vorhandenen Fotos und Videos könnte sich der Hersteller durchaus als attraktive Konkurrenz zu Platzhirschen wie Synology oder QNAP positionieren.

Update für NAS-Software fehlt noch

Auf die ersten Praxiserfahrungen mit der neuen Funktion müssen wir allerdings noch warten. Möglicherweise wurde das Update für die Identity-App von Ubiquiti zu früh ausgespielt, denn die Foto-Backup-Funktion setzt zwingend UniFi Drive 3.5.1 als Betriebssystem für das korrespondierende NAS-Laufwerk voraus. Hier ist allerdings weiterhin die Version 3.4.3 aktuell. UniFi Drive 3.5.1 lässt sich dagegen noch nicht einmal über das Early-Access-Programm von Ubiquiti beziehen.

Die Preise für die NAS-Laufwerke von Ubiquiti beginnen bei 213 Euro. Für diesen Preis bekommt man das UNAS 2 mit Platz für zwei Festplatten. Eine Version für vier Platten soll mit dem UNAS 4 zum Preis von 405 Euro in Kürze folgen.