Neues Feature per Update
NAS-Laufwerke von Ubiquiti machen demnächst Foto-Backups vom iPhone
Mit Ubiquiti hat sich ein weiterer Hersteller von NAS-Systemen die Speicherung von iPhone-Fotos ins Aufgabenheft geschrieben. Die von Ubiquiti ausgegebene iOS-Anwendung UniFi Identity bereitet mit der neu veröffentlichten Version 3.6.1 die Möglichkeit vor, Fotos und Videos vom iPhone automatisch auf ein NAS-Laufwerk von Ubiquiti zu übertragen.
Den komfortabelsten Weg, Fotos und Videos vom iPhone zu sichern, bietet sicherlich Apple mit der iCloud-Fotomediathek an. Allerdings sind längst nicht alle iPhone-Besitzer gewillt, zusätzlich für den benötigten Speicherplatz zu bezahlen. Zudem wollen viele Nutzer die Abhängigkeit von Cloud-Anbietern verringern und suchen dementsprechend nach Möglichkeiten, die mit dem iPhone gemachten Fotos und Videos einfach und zuverlässig im heimischen Netzwerk zu speichern.
Auch andere NAS-Hersteller verfolgen ähnliche Konzepte, die bislang jedoch allesamt noch Verbesserungspotenzial aufweisen. Ubiquiti hat bereits im Bereich von Netzwerk- und Sicherheitslösungen gute Produkte am Start. NAS-Laufwerke für Privatnutzer bietet das Unternehmen erst seit wenigen Monaten an. Mit Funktionen wie verlässlichen Computer-Backups und der automatischen Speicherung der auf dem iPhone vorhandenen Fotos und Videos könnte sich der Hersteller durchaus als attraktive Konkurrenz zu Platzhirschen wie Synology oder QNAP positionieren.
Update für NAS-Software fehlt noch
Auf die ersten Praxiserfahrungen mit der neuen Funktion müssen wir allerdings noch warten. Möglicherweise wurde das Update für die Identity-App von Ubiquiti zu früh ausgespielt, denn die Foto-Backup-Funktion setzt zwingend UniFi Drive 3.5.1 als Betriebssystem für das korrespondierende NAS-Laufwerk voraus. Hier ist allerdings weiterhin die Version 3.4.3 aktuell. UniFi Drive 3.5.1 lässt sich dagegen noch nicht einmal über das Early-Access-Programm von Ubiquiti beziehen.
Die Preise für die NAS-Laufwerke von Ubiquiti beginnen bei 213 Euro. Für diesen Preis bekommt man das UNAS 2 mit Platz für zwei Festplatten. Eine Version für vier Platten soll mit dem UNAS 4 zum Preis von 405 Euro in Kürze folgen.
Keiner kann Synology das Wasser geben.
Reichen ;)
Und was ist mit den Armen? Und Beinen? :-)
Ja weil keiner so weit runter kommt
Das ist doch eher im Sinne des Betrachters, oder?
Dauert nicht mehr lange…
Sehr hilfreicher Kommentar mit so viel stichhaltigen Argumenten ;-)
Ich verstehe, was du meinst. Jedoch für nicht wissende wären ein paar Gründe/Argumente hilfreich
Ich finde die Argumente sind recht verwässert
Mitlerweile doch. So ziemlich jeder. Ob geben oder reichen oder nehmen. Synology ist teuer. Alte Hardware und wenig innovativ
Das heißt „das Wasser reichen“ und war wohl hauptsächlich hatebait gegen Synology? Ich hole mal das Popcorn.
Doch, der Waterboy Adam Sandler :-)
Ich bin von ner großen Synology mit 32 gb ram und 2,5gbit über modifikation zu nem unas pro gewechselt und hab synology noch keine Minute vermisst. Anwendungen sollte man meiner Meinung nach eh nicht auf einem Gerät betreiben wo auch noch die Daten liegen. Und in der Kernkompetenz Daten zu speichern und das schnell ist das Unas auch einfach besser.
Oh man. Bitte noch Plex ermöglichen und ich kann die Syno endlich einstampfen.
So ein ärger – jetzt muss ich wohl doch meinen Netzwerkschrank austauschen (von 450 auf 600) um die UNAS 4 Pro unter zu bringen … syno 920+ ade! :)
Warum nich einfach das normale unas pro für weniger Geld nehmen mit mehr Platz für Platten? Der SSD cache ist sowieso (nebenbei bei allen Herstellern) nur sehr begrenzt sinnvoll.
Du sprichst mit nem Typen der ne 920+ besitzt… rational ist das chon lange nicht mehr bei mir :)… UDM SE, USW Pro, Racked Mac mini und dann die UNas Pro 4 … Zielbild :)
Dann wohl doch den Netzwerkschrank durch einen 600er ersetzen damit die UNAS Pro 4 rein passt :) syno 920+ bye bye
Hat jemand eine Empfehlung um Fotos in einem Online-Album zu teilen, sodass sich Leute mit Passwort alle Fotos angucken und ausgewählte runter laden können?
Google? Apple?
Nutzung der NAS-Funktion an einer FritzBox, und dann den Link zum Ordner verteilen.
Kann ios out of the box. Einfach einen Ordner in der Fotos app erstellen und den dann für andere freigeben.
Server mieten und Piwigo installieren
Immich ist der heiße Shit.
Also Fotosicherung über Synology geht einwandfrei. Ist das über Synology Photos schön abrufbar.
Wenn man einen Mac benutzt kann man auch Parachute nutzen. Das Tool läd sowohl Fotos als auch Dateien aus der iCloud lokal runter. Danach kann man diese dann um Speicher zu sparen online löschen.
Bin jetzt von Synology Photos zu Immich gewechselt. Viel mächtiger meines Erachtens nach.
Synology ist trotz teilweise schnellerer Hardware trotzdem deutlich langsamer auf der Weboberfläche.
Ich fänd viel spannender mal einen vernünftigen Weg aus dem Apple-Foto Kosmos (App, Backup etc.) hinzu einer alternativen Lösung zu finden. Ich übe gerade mit immich und Photoprism…Ich möchte aber sowohl das iPhone als Knipse behalten, als auch die Meta-Daten.
Genau das wünsche ich mir auch…
Aber da muss Apple auch mitspielen.
Vielleicht könnte PhotoSync was für dich sein? Oder Parachute, wobei hier bei dem Backup die Ordnerstruktur nicht beibehalten wird.
Photosync sichert sogar automatisch, wenn du heim kommst, allen neuen Fotos an einem Ort den du angibst. Laufwerk an der Fritzbox oder irgend ein NAS geht alles. Dafür brauchts keine neue Hardware.
Vielleicht wäre Immich ein Blick wert?
Das Konzept von Unifi Identity ist eigentlich für Firmen-Mitarbeiter gedacht: Door Access, Wifi Access, Firmen-VPN, File Access, Softphone
Privatanwender, Aufladen von Firmen-Elektromobilen. Warum man nun auch Privatkunden in diese Anwendung bündelt, ist mir noch unklar.
Was fehlt denn aktuell am Photo Backup bei Synology? Die App verrichtet hier seit langem gute Arbeit und hält den Platzbedarf auf den iPhone gering.
Die Apple Foto-Mediathek ist kein Back-Up im eigentlichen Sinne, sonder synchronisiert.
Auch wenn hier gegen Synology gewettert wird, die Photos-App mit Sicherung des iPhone funktioniert einwandfrei. Und Alben kann man auch anderen freigeben.
So sieht’s aus, von mir auch klare Zustimmung. Der Rest soll erst mal liefern, und dann schauen wir mal wie’s aussieht.
office365 mit onedrive. Macht automatisch backup vom iphone. ueber onedrive dann die Fotos freigeben in extra Ordnern
Irgendwie witzig wenn die Zielsetzung der User hier ist sich von Online Speichern unabhängig zu machen dann Onedrive als Alternative zu einem NAS anzubieten.
Genau das wollen die meisten NAS Nutzer ja eben nicht.
Äh, von der einen Cloud zu anderen Cloud. Der Sinn ist ja mMn hier ausserhalb der Cloud zu sichern
Geht mit den NAS-Modellen von QNAP auch schon seit Jahren.