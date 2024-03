Telekom-Kunden: 5 Euro Bonus fürs Bezahlen per Handyrechnung

Ein Hinweis für Mobilfunkkunden der Telekom, die von der Option „Bezahlen per Handyrechnung“ Gebrauch machen. Über die App MeinMagenta könnt ihr euch aktuell einen 5-Euro-Gutschein für diese Bezahlart sichern.

Öffnet hierzu den Bereich „Magenta Moments“ in der MeinMagenta-App und sucht dort den Eintrag mit dem Titel „5 € Gutschrift“. Mithilfe des hier erhältlichen Gutscheins kann man sich eine Gutschrift in Höhe von 5 Euro auf die persönliche Mobilfunkrechnung sichern.

Die Aktion läuft noch bis zum 10. März und setzt voraus, dass ihr die Option „Bezahlen per Handyrechnung“ beispielsweise bei Einkäufen im App Store, beim Bezahlen von iCloud-Speicher oder beim Kauf von Tickets für den öffentlichen Nahverkehr einsetzt. Bei unterstützten Diensten wird diese Option als Alternative zu Standards wie dem Bezahlen per Kreditkarte, Bankeinzug oder auch Paypal angeboten.

Die Telekom denkt hier natürlich vor allem auch an sich selbst. Schon seit mehreren Jahren will der Provider durch solche Bonusaktionen die Kundenbindung erhöhen und seine MeinMagenta-App auf neue Geräte bringen.

Bezahlen per Handyrechnung bei Apple

Apple bietet die Möglichkeit zum Bezahlen per Handyrechnung schon seit einigen Jahren auch in Deutschland an. Als Partner werden hierzulande neben der Telekom auch Vodafone und O2 sowie deren Partnermarken gelistet. Eine separate Infoseite zum Thema, wie beispielsweise in Österreich der Fall, sucht man bei Apple Deutschland allerdings vergeblich. Hierzulande findet sich bei Apple nur ein allgemeines Hilfedokument zum Thema.

Neben der Tatsache, dass das Bezahlen per Handyrechnung bei Apple nur mit den offiziell unterstützten Mobilfunkanbietern möglich ist, muss man beachten, dass diese Zahlungsmethode nicht für AppleCare+-Ratenverträge verwendet werden kann. Darüber hinaus kann man das Bezahlen per Handyrechnung auch nicht verwenden, um Guthaben zu seinem Apple Account hinzuzufügen.