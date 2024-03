CleanMyPhone will die iPhone-Fotosammlung aufräumen

Mit CleanMyPhone bietet eine neue App ihre Unterstützung bei der Verwaltung der auf dem iPhone gespeicherten Daten an. Hinter dem Angebot stehen die Entwickler von MacPaw, die wir nicht nur von Mac-Anwendungen wie CleanMyMax X, Gemini 2 oder The Unarchiver her kennen, sondern die auch für die Software-Flatrate Setapp verantwortlich zeichnen.

CleanMyPhone ist seinen Entwicklern zufolge eine Weiterentwicklung der zuvor von MacPaw angebotenen App „Gemini Photos“, die dank der Verwendung von künstlicher Intelligenz nennenswert bessere Ergebnisse liefern soll. In Fokus der mit CleanMyPhone verfügbaren Leistungen steht daher wohl auch weiter das Aufräumen der persönlichen Fotosammlung auf dem iPhone. Ergänzend will die App auch dabei unterstützen, die eigenen Fotosammlung besser zu organisieren.

Beim Erkennen von schlechten Bildern und Duplikaten hat Apples Fotos-App definitiv ihre Schwächen. Hier kann man es durchaus mal auf einen Test solcher Drittanbieterlösungen ankommen lassen. CleanMyPhoto sortiert bei seiner Analyse der Fotosammlung Duplikate, unscharfe Bilder, Screenshots oder aus Apps wie WhatsApp oder TikTok importiere Bilder und Videos aus.

Zusatzfunktionen eher überflüssig

Nach Themenbereichen sortieren kann die Standard-Foto-App auf dem iPhone mit ihren über die Suche auffindbaren mehr als 5.000 automatisch erkannten Objekten selbst schon ziemlich gut. Hierbei braucht es generell eigentlich keine Unterstützung mehr durch zusätzliche Apps. CleanMyPhone will hier auch keine zusätzliche Kategorisierung anlegen, sondern nutzt die Themen nur, um in Verbindung mit einer zeitlichen Vorgabe die konkretere Suche nach unnötig gespeicherten Bildern zu ermöglichen.

Als dritte Kategorie bietet CleanMyPhone noch eine Netzwerk-Analyse. Dieser. Bereich will zwar irgendwie nicht so recht zu den beiden Fotoverwaltungsfunktionen passen, aber ist halt mit an Bord.

CleanMyPhone ist zum Jahrespreis von 29,99 Euro erhältlich und kann vor dem Kauf drei Tage kostenlos getestet werden. Nutzer von Setapp können die App ohne zusätzliche Kosten freischalten, indem sie die Anwendung in der Mac-App von Setapp suchen und von dort aus mithilfe der beiden QR-Codes auf dem iPhone oder auch iPad installieren und aktivieren.