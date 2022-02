Telekom: In der Bahn bleibt 5G erstmal außen vor

Auch bleibe die Versorgung über den schnelleren 3,6-GHz-Standard erstmal den Ballungsräumen vorbehalten. Aktuell habe die Telekom 63.000 5G-Antennen in Betrieb, davon unterstützen bislang allerdings nur 4.000 auch die 3,6-GHz-Frequenzen in bislang 180 Städten und Gemeinden.

Allerdings ist der 5G-Ausbau der Telekom auch mit Einschränkungen verbunden, die dem Unternehmen zufolge zumindest zum Teil technisch bedingt sind. So lässt der Technikchef der Telekom Deutschland Walter Goldenits verlauten, dass ein konstanter 5G-Empfang in Zügen der Deutschen Bahn bis auf Weiteres erstmal Zukunftsmusik ist. Die Ursache dafür ist wohl bei den in den aktuellen Zügen der Bahn verbauten Repeatern zu suchen, die sich bislang nur auf eine Verstärkung des 4G-Signals verstehen.

Die Telekom hat einen Statusbericht zum Ausbaustand in Sachen 5G veröffentlicht. Der Mobilfunkanbieter sieht sich hier weiter als Vorreiter und versorgt eigenen Angaben zufolge mittlerweile mehr als 90 Prozent der Bevölkerung mit der neuesten Mobilfunk-Generation. Man sei in Sachen 5G-Ausbau voll auf Kurs und wolle das Kundenerlebnis auch im laufenden Jahr permanent verbessern.

