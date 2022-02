igloohome Schlösser: Fernbedienung ergänzt App- und Pin-Steuerung

Geliefert wird die neue Fernbedienung inklusive einer Wandhalterung und richtet sich sowohl an Kinder und ältere Menschen als auch an Anwender, die den Zugang zu bereits vorhandenen igloohome Schlössern bequemer gestalten wollen. Bislang war die Fernbedienung ausschließlich in Singapur erhältlich.

Die 140 Gramm leichte Fernbedienung setzt zur Stromversorgung auf eine CR2032 Knopfzelle und muss sich in einer Entfernung von maximal 1 Meter zum Padlock und in einer Entfernung von maximal 4 Meter zur Keybox 3 befinden um die Öffnung der Schlösser auf Knopfdruck anzustoßen.

Der in Singapur ansässige Anbieter igloohome ist mit einem Smart-Lock-System am Markt vertreten, das die Sicherung von Objekten und Schlüsseln über Vorhängeschlösser, Schlüsselkästen und Türschlüssel möglich macht. Diese konnten bislang wahlweise durch Eingabe der richtigen Zugangs-PIN oder mit Hilfe der iPhone-App des Anbieters geöffnet werden.

Insert

You are going to send email to