Telekom: Drohnenshow zum iPhone 12-Start

Apple spielt Musik und die Netzbetreiber fangen an zu tanzen. Zwar durfte die Deutsche Telekom, anders als Verizon, keinen Unternehmensvertreter in Apples Videopräsentation des iPhone 12 platzieren, gefeiert wird der Umsatzbringer iPhone 12 in Bonn natürlich trotzdem.

Ausgedacht hat sich die Telekom dafür eine Drohnenshow, die das Zukunftsthema 5G mit einer von 300 Drohnen realisierten Lichtinstallation rahmen soll.

Dazu schickt der Netzbetreiber die autonomen Fluggeräte morgen über den Olympiapark in München. Im Rahmen einer auf 10 Minuten angesetzten Show sollen die Drohnen dann das weltweit größte „Magenta 5G-Herz“ in den Nachthimmel zeichnen – die Telekom verspricht ein Volumen von rund 750.000 Kubikmetern.

Videomaterial von einem ersten Testflug der bereits gestern stattfand hat die Telekom auf YouTube veröffentlicht.

Kernbotschaft der Marketing-Aktion ist nach Angaben der Telekom der folgenden Satz: „Das neue iPhone 12 mit 5G und das größte 5G Netz Deutschlands: Einzigartig zusammen. Seid #DABEI, wenn 5G uns näher zusammenbringt als jemals zuvor.“

Morgen im Olympiapark München

Anwender, die die Drohnenshow live miterleben wollen haben am 17. Oktober gegen 19:00 und gegen 22:00 Uhr im Olympiapark Gelegenheit dazu. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit und es regnet nicht. Der Netzbetreiber bittet zudem um die Einhaltung der AHA-Regeln.

Im Rahmen der Drohnenshow sollen die mit extrahellen Vollfarb-LEDs ausgestatteten Quadrokopter etwa 100 Meter hoch fliegen und dabei jederzeit einen Mindestabstand von 150 Zentimetern zueinander einhalten.

Die Reklame-Aktion bewirbt das größte 5G-Netz Deutschlands, das inzwischen in über 3.000 Städten und Gemeinden verfügbar ist und etwa 40 Millionen Menschen in Deutschland erreicht. Die Telekom hat zugesagt bis zum Jahresende zwei Drittel der deutschen Bevölkerung mit 5G zu versorgen.