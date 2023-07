Telekom-Datenbonus startet – Penny mit Prepaid-Aktion und günstigem Apple-Guthaben

Wenn man Payback-Punkte einlösen will, muss man sich nicht zwingend im Prämienshop des Anbieters bedienen. Über die Payback-Webseite „ Bargeld einlösen “ kann man allerdings eine entsprechende SEPA-Überweisung in Auftrag geben. Die Auszahlung ist ab einer Mindestpunktzahl von 200 Payback-Punkten möglich.

Penny hat darüber hinaus auch gerade eine Sonderaktion für Apple-Geschenkkarten laufen. Wir haben ja gestern schon über entsprechende Angebote bei Amazon und Kaufland berichtet. Bei Penny läuft wieder die auch schon von anderen Anbietern bekannte Payback-Aktion, in deren Rahmen Nutzer des Bonusprogramms beim Kauf von Apple-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro die zwanzigfachen Payback-Punkte erhalten, was unterm Strich einem Preisnachlass von 10 Prozent entspricht.

Hier passt dann auch gleich noch die Meldung zu den aktuellen Prepaid-Angeboten bei Penny mit rein. Die Supermarktkette bietet ihre Prepaid Starter-Pakete sowohl online als auch in den Filialen für begrenzte Zeit nicht nur stark im Preis reduziert, sondern auch mit zusätzlichem Datenvolumen an.

Das hier zusätzlich zum regulären Vertragsvolumen verfügbare Bonus-Datenvolumen kann auf gleiche Weise wie die sonst in der App angezeigten monatlichen Datengeschenke mitgenommen werden. So wie es bislang aussieht, wird die zusätzlich verfügbare Datenmenge danach aber nicht in der Vertragsübersicht angezeigt. Lediglich in der detaillierten Ansicht ist zu sehen, dass nach der Aktivierung zunächst der Bonus verbraucht und dann auf die regulär im Vertrag enthaltenen Inklusivdaten zurückgegriffen wird.

