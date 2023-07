Telekom Datenbonus für Bestandskunden muss manuell aktiviert werden

Das Formular in der MeinMagenta-App ist darauf angelegt, dass ihr quasi aus Versehen den „Info-Service“ der Telekom aktiviert und darüber hinaus einwilligt, dass die Telekom euch Werbung per Telefon, E-Mail oder SMS schicken und zudem euren Datenverbrauch und die Gerätenutzung auswerten darf. Wenn ihr dies nicht wollt, dürft ihr nur die oberen beiden Punkte anklicken und müsst zudem aufpassen, dass ihr für die Bestätigung nicht die leuchtend magentafarbene Taste „Alles akzeptieren“ drückt, sondern den Finger auf das weniger auffällige „Ausgewähltes akzeptieren“ legt.

Den Datenbonus können alle Telekom-Kunden mit einem aktuellen Vertag aus den Segmenten MagentaMobil Standard, MagentaMobil Young und Prepaid in Anspruch nehmen. Für jedes Jahr der Vertragslaufzeit erhält man dann zusätzlich 500 MB Datenvolumen pro Monat als Bonus, in den Young-Tarifen gibt es hier immerhin 1 GB obendrauf. Als Obergrenze hat die Telekom generell 10 GB festgelegt.

Zunächst einmal ist der Datenbonus für Bestandskunden nicht mit dem Treuebonus zu verwechseln, den die Telekom für Festnetz- und Internetkunden bereithält. Als Mobilfunk-Kunde der Deutschen Telekom wird man genau genommen weiterhin nur dann belohnt, wenn man sich untreu verhält und auf der Jagd nach Prämien und Sonderangeboten stets den Anbieter wechselt. Wer über Jahre hinweg einfach brav bezahlt, bekommt entweder gar nichts, oder so wie jetzt in eher bescheidenem Rahmen zusätzliches Datenvolumen, das man zudem auch noch selbst aktivieren muss. Die Telekom will nämlich auch im Zusammenhang mit diesem Angebot allem voran erreichen, dass möglichst alle Kunden die MeinMagenta-App verwenden – auch wenn diese bei ernsthaften Anliegen weiterhin nur sehr beschränkt hilfreich ist.

Der von der Telekom versprochene Datenbonus für Bestandskunden lässt noch ein wenig auf sich warten. Grundsätzlich wurde ja der Monat Juli als Starttermin genannt, doch wird sich die Neuerung wohl erst am morgigen 4. Juli in der MeinMagenta-App zeigen. Laut der Telekom soll der Bonus im Laufe des Vormittags dort abrufbar sein.

