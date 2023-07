Homematic IP kann jetzt Messwerte speichern und visualisieren

Neben dem Maximalwert von 20 Attributen gilt es auch zu beachten, dass die Daten jeweils nur maximal ein Jahr lang auf den Cloud-Servern von Homematic IP vorgehalten werden. Wer Auswertungen über längere Zeiträume hinweg erstellen will, muss von der mit der Funktion verbundenen Export-Funktion Gebrauch machen und sich überlegen, wie er am besten mit den auf diesem Weg erhaltenen CSV-Daten verfährt.

Homematic IP bietet jetzt die Möglichkeit, Mess- und Zustandswerte verschiedener Geräte über einen längeren Zeitraum hinweg zu speichern und in der Folge in Form von Diagrammen anzuzeigen oder für die weitere Verwendung zu exportieren.

Insert

You are going to send email to