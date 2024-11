Philips Hue erlaubt jetzt mehrere Bridges pro Zuhause

Der hinter Philips Hue stehende Signify-Konzern hält Wort. Das Unternehmen hat im Februar versprochen, dass es noch in diesem Jahr die Möglichkeit geben wird, mehrere Philips-Hue-Bridges in einem System zu betreiben. In der neuesten Version der Philips-Hue-App steht diese Option nun zur Verfügung.

Wenn ihr nach der Installation der neuesten App-Version die Einstellungen öffnet, erscheint dort der Hinweis, dass man ab sofort all seine Hue-Systeme unter einem Konto verwalten kann. Nutzer, die bereits mehrere Philips-Hue-Bridges über die App verwalten, bekommen direkt die Möglichkeit angeboten, diese in einem gemeinsamen Zuhause zusammenzufassen.

Sämtliche auf diese Weise mithilfe von mehreren Bridges in ein Zuhause integrierte Lampen und sonstige Hue-Geräte erscheinen dann gemeinsam auf der zentralen Oberfläche für Lampensteuerung im Haus. Hilfreich ist dies natürlich insbesondere im Zusammenhang mit größeren Installationen oder wenn die Reichweite des Systems erhöht werden muss.

Maximal 250 Geräte mit 5 Bridges

Pro Hue Bridge lassen sich maximal 50 Geräte über Zigbee verbinden, diese Begrenzung fällt nun mit der Option, zusätzliche Steuerzentralen in ein Philips-Hue-Zuhause zu integrieren. Allerdings ist die Anzahl der in einem System kombinierbaren Bridges ersten Erfahrungsberichten zufolge auf maximal fünf begrenzt.

Eigentlich sollte es in diesem Zusammenhang auch möglich werden, direkt über die Hue-App Sicherungskopien einer Bridge-Konfiguration zu erstellen, um diese bei Bedarf auf eine andere Steuerzentrale aufzuspielen. Diese Funktion konnten wir bislang noch nicht ausmachen, und dürfte noch von Signify nachgereicht werden.

Black-Friday-Angebote von Philips Hue

Philips Hue hat im eigenen Onlineshop gerade eine Black-Friday-Aktion laufen. Hier lohnt sich aber auf jeden Fall auch ein Preisvergleich mit den Sonderangeboten im Philips-Hue-Shop auf Amazon. Dort bekommt man beispielsweise gerade ein Starter-Set White & Color Ambiance mit zwei Lampen, einer Bridge und einem Smart Button zum Preis von 105 Euro.