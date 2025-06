Telekom: 5G-Roaming jetzt in mehr als 100 Ländern

Die Telekom informiert zum Start der Urlaubssaison über ihre Fortschritte beim internationalen Roaming. Das Unternehmen bietet mittlerweile in mehr als 100 Ländern die Möglichkeit, mit Mobilgeräten auch über das schnelle 5G-Netz zu surfen.

Insgesamt verzeichnet die Telekom weltweit rund 600 Partnernetze, was dem Unternehmen zufolge in nahezu allen Ländern und Regionen der Welt für die Möglichkeit sorgt, mit einem Telekom-Tarif zu kommunizieren. In mehr als 220 dieser Partnernetze ist nun auch die Nutzung von 5G möglich. Als neue Partnerländer beim 5G-Roaming nennt die Telekom Französisch-Polynesien, Gambia, Guam, Panama, Senegal und Tunesien.

Wohlgemerkt sind diese Dienste außerhalb der Europäischen Union in der Regel mit zusätzlichen Kosten verbunden. Gebührenfreies Surfen und Telefonieren gibt es für die Kunden der deutschen Anbieter ausschließlich in den Mitgliedsstaaten der EU. Zum Teil beziehen diese – wie zum Beispiel die Telekom – auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien und die Schweiz ohne Aufpreis als Zusatzleistung mit ein. Das kostenfreie EU-Roaming an sich ist keine Großzügigkeit der Mobilfunkunternehmen, sondern basiert auf einer entsprechenden Rechtsprechung des Staatenverbunds.

Eventuelle Gebühren vor Auslandsreisen prüfen

Die Telekom erinnert im Zusammenhang mit dieser Meldung an ihren sogenannten „Welcome Pass“. Dieser beinhaltet 1 GB kostenloses Datenvolumen, das in einem Zeitraum von 48 Stunden genutzt werden kann. Mobilfunkkunden der Telekom können den „Welcome Pass“ zweimal im Jahr kostenlos über die App „MeinMagenta“ buchen. Der Pass wird dann automatisch aktiviert, sobald sich das Smartphone zum ersten Mal in ein Mobilfunknetz im Reiseland einbucht.

Mit der „Preisinformation Ausland“ hält die Telekom eine Info-Webseite bereit, über die sich Mobilfunkkunden über die Preise und Möglichkeiten im Zusammenhang mit einer Auslandsnutzung informieren können.

Auch Vodafone will seinen Kunden die Reiseplanung einfacher machen. Der Telekom-Konkurrent hat erst diesen Monat mit Travel eSIM eine neue Verkaufsplattform gestartet, auf der sich eSIM-basierte Datentarife passend zum Reiseziel buchen lassen.