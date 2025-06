Snipnotes 6 unterstützt Dateianhänge und Zeichnungen

Die Notiz-App SnipNotes hat ein umfassendes Update erhalten, durch das einige der am häufigsten gewünschten Funktionen ergänzt wurden. So bietet die App nun erstmals Unterstützung für Dateianhänge und handschriftliche Zeichnungen an. Darüber hinaus wurden die Formatierungsfunktionen erweitert.

Dateien als Teil der Notiz

SnipNotes 6 ermöglicht es, Dateien direkt in die Notizen zu integrieren. Dabei kann es sich um PDFs, Textdateien oder auch Videos handeln. Ziel ist es dem Entwickler zufolge, den Nutzern mehr Möglichkeiten für Kontext und inhaltliche Tiefe zu bieten. Die Dateien lassen sich per Drag & Drop, über das Teilen-Menü anderer Apps oder über eine integrierte Dateiauswahl hinzufügen.

Die Anwendungsmöglichkeiten hierfür sieht der Entwickler breit gestreut. So könne sich die Option bei Aufgaben wie der Projektplanung, Belegverwaltung oder dem Erfassen kreativer Ideen als hilfreich erweisen. SnipNotes behandelt die erweiterten Inhalte als Teil der Notiz und synchronisiert sie über alle verbundenen Geräte hinweg.

Zeichnungen und erweiterte Formatierungsoptionen

Neben der Dateiverwaltung bietet die neue Version auch die Möglichkeit, mit dem Finger oder Apple Pencil direkt in Notizen zu zeichnen, um etwa Skizzen, Diagramme oder einfache visuelle Ergänzungen hinzuzufügen. Die erstellten Zeichnungen lassen sich auch auf dem Mac anzeigen und stehen somit plattformübergreifend zur Verfügung.

Auch im Bereich der Textgestaltung hat der Entwickler nachgelegt. Version 6 ergänzt das vorhandene Formatierungsangebot um zusätzliche Optionen, unter anderem zur Hervorhebung von Inhalten.

Weiterhin ohne Abonnements

Die erweiterten Formatierungen stehen laut Angaben des Anbieters allen Nutzern ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Für die Nutzung von Datei- und Zeichenfunktionen ist hingegen ein kostenpflichtiges Upgrade zum Preis von 4,99 Euro erforderlich, das als Einmalkauf angeboten wird. Nutzer, die kürzlich auf SnipNotes Plus umgestiegen sind, sollen automatisch Zugriff auf die neuen Funktionen erhalten.

Die von dem in Coburg ansässigen Entwickler Felix Lisczyk gepflegte App hat übrigens in diesem Jahr bereits ihren zehnten Geburtstag gefeiert und ist für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch verfügbar.