Telegram-Messenger erlaubt jetzt Videokonferenzen

Ebenfalls mit den letzten Updates hinzugekommen ist die Möglichkeit, animierte Hintergründe in Telegram-Chats zu verwenden. Die Entwickler der Messenger-App sehen die sich bewegenden, mehrfarbigen Farbverlaufshintergründe als Alleinstellungsmerkmal in diesem Segment. Die Bilder lassen sich in den Einstellungen der App im Bereich „Darstellung“ konfigurieren.

Die Gruppen-Videoanrufe sind als Erweiterung der Ende vergangenen Jahres eingeführten Sprachchats über Telegram zu sehen. Teilnehmer eines Gruppen-Sprachchats können jederzeit auf das Kamerasymbol tippen, um ihr Videobild zuzuschalten. Begleitend dazu haben die Entwickler auch eine Möglichkeit zur Bildschirmfreigabe in die App integriert. Über das mit drei Punkten (…) gekennzeichnete Erweitert-Menü kann man den Inhalt es eigenen Bildschirms separat oder auch in Kombination mit dem eigenen Kamerabild für die die anderen Teilnehmer anzeigen lassen.

Insert

You are going to send email to