Music-Player BTR AMP jetzt auch im CarPlay-Dashboard

BTR AMP ist kostenpflichtig und bietet die Möglichkeit zur Nutzung für 0,99 Euro im Monat oder zum Einmalkauf für 32,99 Euro. Der Verkaufspreis ist damit vergleichsweise hoch angesetzt, doch dürfte der gebotene Leistungsumfang für aktive Nutzer einen angemessenen Gegenwert bieten. Damit ihr die Katze nicht im Sack kaufen müsst, lässt sich die App kostenlos laden und einen Monat lang ohne Gebühren testen, wenn man eines der angebotenen Abos aktiviert. Bei Nichtgefallen kann man dann vor der ersten Abrechnung wieder kündigen und so fallen keinerlei Kosten an.

Die Integration von BTR AMP in CarPlay hat bislang noch eine veraltete Version der Apple-Schnittstelle genutzt und war dementsprechend mit Einschränkungen verbunden. Mit dem Update auf Version 11.0 wurde dieser Bereich vollständig überarbeitet, in der Folge stehen nun auch neuere CarPlay-Funktionen wie die Integration in die Dashboard-Ansicht von Apples KFZ-Integration zur Verfügung.

Insert

You are going to send email to