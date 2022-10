iPhone-Stromrucksack: MagSafe-Akku von ESR erstmals für 34 Euro

Die Akkus laden drahtlos mit 7,5 Watt, besitzen aber auch einen USB-C-Port, der eine kabelgebundene Ladung mit mehr Leistung zulässt. Die HaloLock MagSafe Powerbank mit 10.000 mAh kann zwei Geräte gleichzeitig laden (per MagSafe und USB-C) und gibt eine Ladeleistung von 20 Watt per USB-C ab. Das Die HaloLock MagSafe Powerbank mit 5.000 mAh lädt nur ein Gerät und versorgt dies per Kabel mit einer Ladeleistung von 12 Watt.

Die einfache Variante ohne Standfuß und mit einer Kapazität von 5.000 mAh ist aktuell mit einem 20-Prozent-Nachlass für nur noch 34,39 Euro erhältlich und kann damit so günstig wie bislang noch nie mitgenommen werden. Einzige Voraussetzung: Vor der Bestellung muss der 20%-Gutschein auf der Produktseite per Mausklick aktiviert werden.

Genau wie die Konkurrenz von Anker hat auch der Zubehör-Anbieter ESR mehrere iPhone-Akkus mit MagSafe-Kompatibilität im eigenen Portfolio. Zum einen bietet ESR die HaloLock MagSafe Powerbank in zwei Kapazitätsvarianten einmal mit 10.000 mAh und einmal mit 5.000 mAh an. Zum anderen gibt es mit der HaloLock Kickstand Powerbank zwei Versionen mit ausklappbarem Standfuß.

