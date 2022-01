Corona-Warn-App: Nutzer sollen Risikoermittlung manuell deaktivieren

In immer mehr Bundesländern haben Labore und Teststellen derzeit mit einem so noch nicht dagewesenen Ansturm zu kämpfen, der auf die vielen Neuinfektionen der Omikron-Variante zurückzuführen ist. In Berlin müssen an manchen Orten mehrere Stunden für einen PCR-Test ausgeharrt werden, in Brandenburg meldeten erste Zentren am zurückliegenden Samstag eine bevorstehende Überlastung.

Roter Bildschirm beim Besuch von Testzentren

Mitverantwortlich dafür ist die Corona-Warn-App, die auf immer mehr Endgeräten nun mit rotem Bildschirm vor Begegnungen mit erhöhtem Risiko warnt und so zu weiteren Tests motiviert. Zu den roten Warnmeldungen der Corona-Warn-App scheint es derzeit vermehrt bei einem Besuch der Testzentren zu kommen, an denen häufig im Freien gewartet wird.

Wer sich hier also morgens für das angesetzte Abendessen testen lässt, sort unter Umständen dafür, dass die Corona-Warn-App später vor einem Risiko-Kontakt warnt. Die gleiche Person steht dann Nachmittags wieder in der Schlange, um den Handlungsempfehlungen der App zu folgen und einen weiteren Test beziehungsweise einen PCR-Test durchführen zu lassen.

Entlastung für Testzentren

Hier hat sich nun das für die Corona-Warn-App verantwortliche Robert-Koch-Institut eingeschaltet und eine eher ungewöhnliche Empfehlung ausgesprochen. Wie ein Sprecher des Instituts gegenüber der BILD zu Protokoll gab, empfehle man derzeit die Risikoermittlung der Corona-Warn-App vor Testzentren zu deaktivieren. Wörtlich heißt es:

„Wir empfehlen die Risikoermittlung in Teststellen vorübergehend zu deaktivieren, um unnötige Warnungen zu verhindern. Wichtig ist, dass danach die Risiko-Ermittlung wieder eingeschaltet wird.“

Anwender sind damit vorübergehend dazu aufgerufen, die Bluetooth-Kapazitäten ihres Smartphones beim Warten auf ihre Berücksichtigung an einer der öffentlichen Teststationen zu deaktivieren und die Kontakterfassung so für den Zeitraum in der Warteschlange auszuknipsen. Ob die Corona-Warn-App hier in den kommenden Tagen und Wochen auch mit technischen Vorkehrungen nachbessern wird, ist aktuell noch unklar.