TDS Video: CarPlay-App zeigt Videos im Fahrzeug-Display

Der App-Entwickler Thomas Dye bietet mit der iPhone-Applikation TDS Video eine mobile Anwendung an, die Apple in dieser Form wohl niemals in den App Store aufnehmen wird. Der Download gestattet es, das CarPlay-Display verbundener Fahrzeuge als Mini-Monitor zweckzuentfremden und ist in der Lage, auf diesem Webvideos, YouTube-Clips und andere Streaming-Inhalte darzustellen.

Bildschirmaufnahme als Rückkanal

Die Anwendung bedient sich dafür mehrerer Tricks und nutzt nicht nur die Bildschirmaufnahme-Funktion des iPhone-Betriebssystems, um den Inhalt des iPhone-Displays im Fahrzeug sichtbar zu machen, sondern bietet auch einen integrierten Webbrowser mit Mausfernsteuerung und Video-Fernbedienung an, der die Auswahl der anzuzeigenden Inhalte vereinfachen soll.

Die Anwendung wird über Apples TestFlight-Plattform zum kostenfreien Download zur Verfügung gestellt, muss sich hier allerdings mit den von Apple durchgesetzten Einschränkungen begnügen. So ist nicht nur die Anzahl der aktiven Tester limitiert, auch der Testzeitraum ist auf maximal 90 Tage begrenzt, sofern der Entwickler nicht immer wieder neue Versionen zum Download bereitstellt.

Voraussetzung für die Installation ist das Vorhandensein der offiziellen TestFlight-Applikation auf euren Geräten. Das eingebettete YouTube-Video zeigt TDS Video in Aktion. Das Projekt darf dabei vor allem als Machbarkeitsstudie bewertet werden, dürften die allermeisten iPhone-Displays doch locker in der Lage sein, eine deutlich bessere Video-Wiedergabe als die in den Fahrzeugen verbauten Entertainment-Bildschirme anzubieten.

Nichtsdestotrotz beobachten wir TDS Video mit Interesse. Zeigt die Anwendung doch einmal mehr, welche Experimente möglich sind, wenn man nicht auf die Zulassung zum App Store angewiesen ist.