Digitale Zahlungen in Deutschland weiter auf dem Vormarsch

Digitale Zahlungen nehmen in Deutschland weiter zu. Laut Visa sei das Transaktionsvolumen mit Visa-Karten im Jahr 2024 um 15 Prozent gewachsen, die Zahl der Transaktionen um 22 Prozent. Dies hänge unter anderem mit einer steigenden Akzeptanz zusammen.

Die Zahl der sogenannten Akzeptanzstellen sei demnach um 22 Prozent gestiegen und liege nun bei 1,55 Millionen. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen würden verstärkt auf Kartenzahlungen setzen.

Auch staatliche Stellen nutzen digitale Zahlungsprozesse häufiger. Visa erinnert daran, dass man in Kooperation mit Publk Behörden in 14 Bundesländern Debitkarten für Flüchtlinge zur Verfügung stellt.

Mehr Sicherheit für Echtzeitüberweisungen

Mit der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs rückt laut Visa auch das Thema Sicherheit in den Fokus. Visa setze auf KI, um Betrug frühzeitig zu erkennen. Laut Unternehmen sei es gelungen, die Betrugsrate weiter zu senken. Konkrete Zahlen nennt man diesbezüglich aber nicht.

Fortschritte seien jedoch auch beim Schutz von Echtzeitüberweisungen zu verzeichnen, bei denen Banken wenig Zeit für Risikoprüfungen hätten. In einem Pilotprojekt in Großbritannien habe Visa 54 Prozent der betrügerischen Transaktionen identifizieren können. Bis Ende 2025 soll das System auch in Deutschland verfügbar sein.

girocard bleibt meistgenutzt

Vor wenigen Tagen haben wir bereits über die zunehmende Bedeutung bargeldloser Zahlungen berichtet. Die girocard bleibt weiterhin das meistgenutzte Zahlungsmittel an deutschen Ladenkassen und wurde im Jahr 2024 knapp 7,9 Milliarden Mal verwendet – ein Anstieg um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Parallel dazu zeigt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom, dass Verbraucher zunehmend bargeldlose Bezahloptionen erwarten. Zwei Drittel der Befragten wünschen sich, überall digital bezahlen zu können.