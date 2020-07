Taylor Swift beschert Apple Music neue Rekordzahlen

Taylor Swift sorgt für neue Rekordzahlen bei den Musikdiensten. Ihr neues Album „Folkore“ wurde nicht nur für seine intensiven Songs gefeiert, sondern hat den Streaming-Anbietern auch ordentlich Traffic beschert. Sowohl auf Spotify als auch auf Apple Music wurden Rekordmarken erreicht.

Das Branchenmagazin Deadline kann mit Zahlen dienen. So soll das Album auf Spotify 79,4 Millionen Streams generiert haben und auf Apple Music 35,47 Millionen Mal gehört worden sein. Spotify spricht eingeschränkt von dem bislang erfolgreichsten Album eines weiblichen Künstlers, bei Apple Music sei dagegen generell ein neuer Rekord für ein Pop-Album aufgestellt worden.

„Folklore“ ist erst seit Donnerstag erhältlich und kam entgegen den sonstigen Gewohnheiten der Sängerin ohne wochenlange Ankündigungen und Werbeaktionen. Die Produktion habe von der Tatsache profitiert, dass Swift Corona-bedingt besonders intensiv an den 16 enthaltenen Songs arbeiten konnte. In der Musik spiegeln sich laut der Sängerin all ihre all Launen, Träume, Ängste und Grübeleien wider.

Unabhängig von den Streaming-Zahlen hat das Label von Swift mittlerweile auch erste klassische Verkaufszahlen genannt. Innerhalb von 24 Stunden habe man beachtliche 1,3 Millionen Kopien verkaufen können.