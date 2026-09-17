iPhone löschen: Apple bereitet besonders gründlichen Löschmodus vor

Wer sein iPhone verkauft, verschenkt oder in Zahlung gibt, soll den internen Speicher künftig noch gründlicher löschen können. In der ersten Beta von iOS 27.2 finden sich Hinweise auf eine neue Option, bei der Apple nach dem Zurücksetzen zusätzlich den gesamten Flash-Speicher mit leeren Daten überschreibt.

Mit iOS 27 hat das iPhone einen Wiederherstellungsmodus erhalten.

Entdeckt wurde die Neuerung von 9to5Mac. Der neue Vorgang soll ausdrücklich auch Speicherbereiche erfassen, die zum Zeitpunkt des Löschens nicht aktiv belegt sind. Apple warnt in den hinterlegten Hinweisen allerdings davor, dass der Vorgang deutlich länger dauern kann und durch die zusätzlichen Schreibvorgänge Auswirkungen auf die Lebensdauer des Speichers haben könnte.

Schon heute kryptografisch unzugänglich

Das bedeutet allerdings nicht, dass ein normal zurückgesetztes iPhone bislang unsicher war. Apple verschlüsselt die auf dem Gerät gespeicherten Daten standardmäßig. Wird unter „Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen“ die Option „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“ gewählt, werden die benötigten Verschlüsselungsschlüssel entfernt.

Apple beschreibt dieses Verfahren selbst ausführlich: Nach dem Löschen des entsprechenden Schlüssels sind die verbliebenen Dateien kryptografisch nicht mehr zugänglich. Für den Verkauf eines gebrauchten iPhones bleibt das normale Zurücksetzen daher weiterhin der vorgesehene Weg. Zusätzlich sollte das Gerät wie gewohnt vom eigenen Apple Account und der Aktivierungssperre getrennt werden.

Ungewöhnlich: Laut 9to5Mac soll das Überschreiben vorerst nur in China verfügbar sein.

Vorerst offenbar nur für China

Der neue Überschreibmodus dürfte zunächst allerdings gar nicht für deutsche Nutzer gedacht sein. Nach aktuellem Stand wird die Funktion nur auf iPhones angeboten, die für den chinesischen Markt bestimmt sind. Hintergrund scheint ein neuer chinesischer Standard zu sein, der ab dem 1. Januar 2027 für Smartphones und andere Elektronikgeräte strengere Vorgaben zur vollständigen Datenlöschung macht.

Bei Flash-Speichern sieht der Standard unter anderem vor, Bereiche mit Nutzerdaten mindestens einmal mit bedeutungslosen Daten zu überschreiben. Dies entspricht ziemlich genau der in iOS 27.2 gefundenen Beschreibung.

Hinweise auf die neue Löschmethode finden sich nicht nur beim iPhone. Apple bereitet entsprechende Funktionen offenbar auch für iPad, HomePod und Apple Vision Pro vor. Ob der besonders gründliche Modus später auch außerhalb Chinas angeboten wird, ist bislang offen.