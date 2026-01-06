Von 250 bis 2.000 Quadratmeter
MOVA LiDAX und ViAX: Mit 7 neuen Mährobotern in die nächste Saison
Aktuell bietet der Hersteller MOVA zwei Mähroboter mit App-Steuerung an: Den MOVA 600 und den MOVA 1000. Letzteren haben wir im vergangenen Jahr zu unserem Favoriten der Gartensaison 2025 erklärt.
In diesem Jahr wird MOVA das Angebot massiv erweitern und stellt gleich zwei neue Serien autonomer Mähroboter vor: Die „LiDAX Ultra“ und die „ViAX“-Familie bestehen aus insgesamt sieben Modellen.
- MOVA 1000: Klarer Favorit der Gartensaison 2025
Beide Produktlinien sind auf unterschiedliche Gartengrößen ausgelegt und sollen ohne Begrenzungskabel arbeiten. Grundlage ist eine sensorbasierte Navigation, die Rasenflächen selbstständig erfasst und Hindernisse erkennt. Der Marktstart ist für Ende Januar 2026 vorgesehen.
LiDAX Ultra für große und komplexe Flächen
Die LiDAX Ultra Serie richtet sich an mittelgroße bis große Grundstücke. Je nach Modell sind Flächen von 800 bis 2.000 Quadratmetern vorgesehen. Kern der Technik ist eine 360 Grad arbeitende LiDAR Erfassung, die mit einer Kamera kombiniert wird.
Das System erstellt nach dem Einschalten automatisch eine Karte des Gartens und passt die Fahrwege während des Mähens an. Die größeren Varianten verfügen zusätzlich über ein integriertes Mobilfunkmodul, um auch bei größerer Distanz zum Heimnetz erreichbar zu bleiben. Laut Hersteller erkennt die Software mehrere hundert typische Hindernisse wie Möbel, Spielzeug oder Tiere.
Die Schnitthöhe und Mähleistung lassen sich über die MOVA-App anpassen. Dort können auch mehrere Karten, einzelne Zonen sowie zeitliche Pläne hinterlegt werden. Für unebenes Gelände sind Antriebsräder vorgesehen, die Steigungen bewältigen und schmale Durchgänge passieren können.
ViAX für kleine Gärten ohne Kabel
Die ViAX Modelle sind für kleinere Flächen zwischen 250 und 500 Quadratmetern gedacht. Sie setzen auf ein kamerabasiertes System, das Rasenkanten und Hindernisse visuell erkennt. Die Einrichtung erfolgt ebenfalls ohne Draht und ohne manuelle Kartierung. Nach dem Start fährt der Roboter die Fläche ab und legt die Arbeitsbereiche selbst fest.
Beim ViAX 500 (dieser soll im März folgen) ergänzt ein LiDAR Sensor die Kameras, um auch bei wenig Licht zuverlässig zu navigieren. Die Mähstrategie folgt festen Bahnen, um eine gleichmäßige Abdeckung zu erreichen. Über die App lassen sich Mähmodi, Zeitfenster und Sperrbereiche definieren. Zielgruppe sind Nutzer, die eine einfache Lösung für kleinere Grundstücke suchen.
Die Preise beginnen bei 949 Euro für die LiDAX Ultra Serie und bei 579 Euro für die ViAX Modelle. Der Verkauf startet am 27. Januar 2026 über den Online-Handel und ausgewählte Baumärkte. Zum Vergleich: Der MOVA 600 ist aktuell für 699 Euro erhältlich.
Hallo,
Die Frage ist allgemein und nicht aus diese Modelle bezogen.
Wie macht ihr das mit dem Kundendienst? Bei Defekt, bei Updates usw. ? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht.
Danke
VG Jimmy
Ich würde es mit Anschreiben oder Anrufen versuchen. Mit dem Möhroboter habe ich bisher keinen Kundendienst benötigt, allerdings mit unserem Roborock Saros Saugroboter. Da lief alles absolut vorbildlich und innerhalb von 3 Tagen hatte ich ein neues Gerät. Das „schlimmste“ dabei war, dass der Rückversand über UPS lief und ich das Gerät in den Nachbarort zu UPS bringen musste.
Schlechte Erfahrungen mit allen Anbietern außer Amazon. Mova ist Dreame und wird wahrscheinlich auch in Tschechien reparieren lassen und das kann gerne mal 4-10 Wochen dauern. Selbst schuld wenn man das dann nicht über den Verkäufer macht mit Gewährleistung oder sich vom Verkäufer vertrösten lässt, dass der Hersteller so lange braucht. Ich fordere fast immer Austausch gegen neues Produkt und das muss der Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung ohne Fristsetzung innerhalb von 2 Wochen machen, sonst wird gemahnt. Ob der dann seine Kinder oder Mova oder ein Wünschelrutengänger hat, der was reparieren soll oder mit dem er Absprachen ist mir sowas von egal. Die wenigsten wissen um ihr Wahlrecht bei Gewährleistung, und bei Roborock, Dreame & Co würde ich immer über den Händlr gehen weil man keine Handhabe bei Garantiereparatur duch den Hersteller hat. Aber: Bei mit hat es man Media Markt mehrfach nicht hinbekommen einen 1000 Euro Saugroboter zu reparieren, wochenlang in Reparatur,… Dreame hat mir nach ungefähr 100 nervenden E-Mails 1000 Euro einfach erstattet und 300 Euro draufgelegt – und am Ende habe ich den Roboter auch wieder bekommen von Media Markt bis er beim nächsten Defekt von denen erstattet wurde. Hartnäckigkeit lohnt sich immer. Rechtsschutzversicherung im Zweifel auch eben weil viele Händler bewusst oder unbewusst abzocken.
Richtig ist, dass der Käufer in der Regel die Wahl zwischen Nachbesserung (Reparatur) und Nachlieferung (Ersatzgerät) hat. Wenn er die Nachbesserung durch den Verkäufer zulässt, hat er allerdings keinen Anspruch auf ein Leihgerät innerhalb der Reparaturzeit.
Nach Ablauf von 12 Monaten seit Kauf gilt allerdings die Beweislastumkehr nicht mehr, sodass der Käufer dann beweisen müsste, dass der Mangel schon beim Kauf (genauer: bei Übergabe) vorlag. Da er das in der Regel nicht kann, wird er sich nach Ablauf der 12 Monate auf seine Garantieansprüche berufen müssen, die zumeist nur die Reparatur des defekten Geräts beinhalten.
Macht man wie bei fast jedem Hersteller, hoffen das mans nicht braucht.
Bei den teureren Modellen macht es uU Sinn es über den Fach-Handel zu kaufen, dann ist das dem sein Problem.
Kundendienst gibt es bei den Mährobotern nicht wirklich, Messerwechsel und Reinigung wirst selber noch hin bekommen. Alles andere geht dann Richtung Reparatur.
Schade, nichts für meine 4000 Quadratmeter Vorgarten dabei…
…nur 4000 Quadratmeter? Beklemmend.
Kannst ja 2 Lidax 2000 kaufen. Dann sind sie auch nicht so einsam und vielleicht gehen sie dann noch eine Beziehung ein und wer weiß…ach ich schweife ab…
Du armer Wicht.
Ich muss mir für meine Yellowstone Range nun doch wieder Kühe kaufen.
Bin auf erste Vergleichstests zur Gen 1 gespannt.
Der Lidax sieht aus wie ein umgelabelter Dreame A2