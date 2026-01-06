MOVA LiDAX und ViAX: Mit 7 neuen Mährobotern in die nächste Saison

Aktuell bietet der Hersteller MOVA zwei Mähroboter mit App-Steuerung an: Den MOVA 600 und den MOVA 1000. Letzteren haben wir im vergangenen Jahr zu unserem Favoriten der Gartensaison 2025 erklärt.

In diesem Jahr wird MOVA das Angebot massiv erweitern und stellt gleich zwei neue Serien autonomer Mähroboter vor: Die „LiDAX Ultra“ und die „ViAX“-Familie bestehen aus insgesamt sieben Modellen.

MOVA 1000: Klarer Favorit der Gartensaison 2025

Beide Produktlinien sind auf unterschiedliche Gartengrößen ausgelegt und sollen ohne Begrenzungskabel arbeiten. Grundlage ist eine sensorbasierte Navigation, die Rasenflächen selbstständig erfasst und Hindernisse erkennt. Der Marktstart ist für Ende Januar 2026 vorgesehen.

LiDAX Ultra für große und komplexe Flächen

Die LiDAX Ultra Serie richtet sich an mittelgroße bis große Grundstücke. Je nach Modell sind Flächen von 800 bis 2.000 Quadratmetern vorgesehen. Kern der Technik ist eine 360 Grad arbeitende LiDAR Erfassung, die mit einer Kamera kombiniert wird.

Das System erstellt nach dem Einschalten automatisch eine Karte des Gartens und passt die Fahrwege während des Mähens an. Die größeren Varianten verfügen zusätzlich über ein integriertes Mobilfunkmodul, um auch bei größerer Distanz zum Heimnetz erreichbar zu bleiben. Laut Hersteller erkennt die Software mehrere hundert typische Hindernisse wie Möbel, Spielzeug oder Tiere.

Die Schnitthöhe und Mähleistung lassen sich über die MOVA-App anpassen. Dort können auch mehrere Karten, einzelne Zonen sowie zeitliche Pläne hinterlegt werden. Für unebenes Gelände sind Antriebsräder vorgesehen, die Steigungen bewältigen und schmale Durchgänge passieren können.

ViAX für kleine Gärten ohne Kabel

Die ViAX Modelle sind für kleinere Flächen zwischen 250 und 500 Quadratmetern gedacht. Sie setzen auf ein kamerabasiertes System, das Rasenkanten und Hindernisse visuell erkennt. Die Einrichtung erfolgt ebenfalls ohne Draht und ohne manuelle Kartierung. Nach dem Start fährt der Roboter die Fläche ab und legt die Arbeitsbereiche selbst fest.

Beim ViAX 500 (dieser soll im März folgen) ergänzt ein LiDAR Sensor die Kameras, um auch bei wenig Licht zuverlässig zu navigieren. Die Mähstrategie folgt festen Bahnen, um eine gleichmäßige Abdeckung zu erreichen. Über die App lassen sich Mähmodi, Zeitfenster und Sperrbereiche definieren. Zielgruppe sind Nutzer, die eine einfache Lösung für kleinere Grundstücke suchen.

Die Preise beginnen bei 949 Euro für die LiDAX Ultra Serie und bei 579 Euro für die ViAX Modelle. Der Verkauf startet am 27. Januar 2026 über den Online-Handel und ausgewählte Baumärkte. Zum Vergleich: Der MOVA 600 ist aktuell für 699 Euro erhältlich.