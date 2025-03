Taktisches MagSafe-Case macht iPhone zur Gürteltasche

Mit dem „Snap Zip MagFit“ liefert Zubehörhersteller Spigen eine MagSafe-kompatible Aufbewahrungstasche, die sich direkt an der Rückseite aktueller iPhone-Modelle befestigen lässt.

Mit MagSafe, Nylonband und Karabiner

Das taktische Zubehör soll mit allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 12 kompatibel sein (mit Ausnahme des iPhone 16e) und richtet sich an Nutzer, die unterwegs Kleinteile wie Kopfhörer, Speicherkarten oder Lippenpflege griffbereit verstauen möchten – direkt am Smartphone.

Das kompakte Täschchen besteht aus robustem Nylon, wird per Magnet auf der iPhone-Rückseite gehalten und erinnert – je nach Perspektive – entweder an eine Mini-Handtasche oder an die Handy-Gürtelhalterungen aus den späten 90ern. Spigen bewirbt die Tasche als Lösung für Alltag, für Sport- und Outdoor-Aktivitäten.

Für SSD, AirPods und Lippenbalsam

Im Inneren bietet die Tasche drei Fächer: ein Hauptfach für externe SSDs oder Kabel, eine kleinere Vordertasche für AirPods und ein seitliches Fach aus dehnbarem Spandex – nach Herstellerangaben ideal für Lippenstift oder Lippenbalsam. Verschlossen wird das Ganze mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss. Für zusätzliche Stabilität sorgt laut Spigen eine rutschfeste Silikonfläche auf der Rückseite.

Wer das Accessoire nicht direkt am iPhone nutzen möchte, kann es auch klassisch an Gürtel oder Rucksack befestigen. Ein Karabinerhaken ist ebenso vorhanden wie ein Trageriemen mit Schnalle – für einhändiges Handling und nostalgische Gürtel-Tragweise.

Der Preis liegt bei 34,99 Euro. Auf der Produktseite lässt sich zudem ein 10%-Poupon aktivieren. Wer sein iPhone also schon immer wie eine Handtasche tragen wollte, findet hier womöglich das passende Zubehör.