Geheimtipp Goblin: KI für Alltagsaufgaben strukturiert nach Bedarf

Die Plattform Goblin.tools bietet eine Sammlung digitaler Werkzeuge, die dabei helfen sollen, den Überblick im Alltag zu behalten und komplexe Aufgaben leichter anzugehen. Die einzelnen Tools sind bewusst einfach gehalten und jeweils auf eine konkrete Funktion spezialisiert – etwa das Zerlegen größerer Vorhaben in kleine Schritte oder das Einschätzen, wie lange eine Aufgabe dauern könnte.

Bereitgestellt wird das Web-Angebot von Bram De Buyser, einem Softwareentwickler. Im Hintergrund kommen verschiedene KI-Modelle zum Einsatz, deren Ergebnisse laut De Buyser nicht als starre Fakten, sondern als Vorschläge zu verstehen sind. Nutzer sollen stets auch ihre eigene Einschätzung mit einbeziehen und die Vorschläge editieren.

Das Werkzeugangebot umfasst unter anderem eine sogenannte „Magic To-do“-Liste, einen Sprachstil-Umwandler für formellere oder lockerere Ausdrucksweisen sowie ein Tool, das aus langen Notizen konkrete Handlungspunkte ableitet. Weitere Funktionen helfen beim Rezeptfinden auf Basis vorhandener Zutaten oder beim Einordnen des Tons in Nachrichten und E-Mails.

Kostenfrei im Browser, günstig als App

Die Nutzung der Webseite ist kostenlos und ohne Werbung möglich – ein Grundsatz, an dem auch zukünftig festgehalten werden soll. Eine App-Version für iOS ist gegen eine geringe Gebühr erhältlich. Im deutschen App Store kostet Goblin gerade mal 2 Euro. Diese Einnahmen sollen helfen, den Betrieb der Webseite dauerhaft zu sichern.

Ein Druck auf den Zauberstab, schon erstellt Goblin die Unterpunkte automatisch

Goblin.tools lässt sich als nützlicher Alltagsbegleiter beschreiben – der vor allem jenen Menschen unter die Arme greift, denen es schwerfällt, Aufgaben zu priorisieren oder in Gang zu kommen. Vor allem Anwender die gerne ihre To-Do-Liste vor sich her schieben, werden die die klare Struktur und die Hilfestellung beim Einstieg in komplizierte oder unangenehme Tätigkeiten sicher schätzen. Dabei richtet sich das Angebot nicht nur an eine bestimmte Zielgruppe, sondern an alle, die sich gelegentlich Unterstützung in der Organisation ihres Alltags wünschen.

Wir empfehlen euch das Webangebot einfach mal mit konkreten eigenen Aufgaben zu füttern, diese automatisch in 20 Unterpunkte aufdröseln zu lassen und den Alltagsnutzen anschließend am persönlichen Fallbeispiel zu bewerten.