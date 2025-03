Smarte Beleuchtung von Govee: Fünf Matter-Lösungen im Angebot

Neben zahlreichen anderen Smart-Home-Marken beteiligt sich auch der auf smarte Beleuchtung spezialisierte Hersteller Govee mit teils echt attraktiven Preisnachlässen an den noch bis zum 31. März laufenden Frühlingsangeboten bei Amazon. Wir haben einen Blick auf die Produkte mit Matter-Unterstützung geworfen.

Govee KI Sync Box 2

Im Rahmen der Aktion wird unter anderem die Govee KI Sync Box 2 für 179,99 Euro statt 239,99 Euro angeboten. Das Set kombiniert eine smarte TV-Hintergrundbeleuchtung mit einer HDMI 2.1 Sync Box, die Auflösungen bis 8K bei 60 Hz sowie 4K bei 144 Hz unterstützt. Dank KI-basierter Bilderkennung analysiert das System laufende Inhalte in Echtzeit und erzeugt dazu passende Lichteffekte.

Die Hintergrundbeleuchtung basiert auf einem hochdichten LED-Streifen mit 75 LEDs pro Meter und lässt sich nahtlos in Matter-fähige Smart-Home-Systeme integrieren – inklusive der Unterstützung für Alexa, Google Assistant und Apple Home.

Govee Floor Lamp 2

Ebenfalls im Angebot ist die überarbeitete Govee Floor Lamp 2 für 99,99 Euro statt 149,99 Euro. Die 152 cm hohe Lampe bietet eine Lichtleistung von bis zu 1.725 Lumen, RGBIC-Farben, vordefinierte Szenenmodi und eine Musik-Synchronisation per Govee-App. Der integrierte Matter-Support ermöglicht Steuerung über alle gängigen Smart-Home-Plattformen – inklusive Timer, Gruppenschaltung und Sprachbefehlen.

Govee Tischlampe 2 mit Touchsteuerung

Für den Nachttisch oder das Sideboard eignet sich die Matter-kompatible Govee Tischlampe 2, die aktuell für 49 Euro statt 70 Euro erhältlich ist. Neben einem dimmbaren RGB-Licht und 64 Szenenmodi punktet die Leuchte mit einer Touch-Bedienung. Mit bis zu 500 Lumen eignet sich die Lampe sowohl für das Schlafzimmer als auch das Wohnzimmer.

Govee Neon Rope Light 2

Wer es eher mit kreativer Wandbeleuchtung hat, der kann sich das Govee Neon Rope Light 2 anschauen. Die 5-Meter-Variante des flexiblen RGB-Streifens wird im Rahmen der Frühlingsangebote für 69,99 Euro statt 99,99 Euro angeboten. Interessant hier ist die Shape-Mapping-Funktion: Per App lassen sich eigene Formen erstellen und mit Lichteffekten versehen.

Wetterfeste Outdoor-Wandleuchte

Auch für den Außenbereich bietet Govee eine Matter-Lösung an: Die Govee Outdoor-Wandleuchte mit RGB-Farbverläufen, 45 Szenenmodi und 1.500 Lumen Helligkeit ist derzeit für 67,49 Euro statt 89,99 Euro zu haben. Sie ist IP65-zertifiziert und lässt sich fest an einer Wand installieren – also etwa für die Veranda, auf Balkone oder an Fassaden.