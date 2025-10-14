Verschiedene Farben und nachtleuchtend
Kunststoff-Armbänder für die Apple Watch für weniger als 6 Euro
Der Anbieter Lululook hat seine Armbänder für die Apple Watch noch ein Stück weiter im Preis gesenkt. In einzelnen Farben kommt man jetzt bereits ab 5,85 Euro zum Zug. Hintergrund für die Aktion ist dem Unternehmen zufolge der restlose Ausverkauf dieser Modelle. Offenbar soll Platz für neue Produkte geschaffen werden.
Die aus dem Kunststoff FKM gefertigten Armbänder sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich und der Verkaufspreis liegt abhängig von der ausgewählten Variante zwischen 5,85 Euro und 6,75 Euro.
Bei der Markteinführung der Armbänder wurde als offizieller Verkaufspreis 59 Euro genannt. Soweit wir das überblicken, wurde dieser Betrag jedoch zu keiner Zeit verlangt. Die meiste Zeit waren die Armbänder unter 40 Euro erhältlich. Qualitativ sind sie in jedem Fall ein ganzes Stück mehr als die aktuellen Aktionspreise wert.
Die Abkürzung FKM steht für Fluorkautschuk. Dabei handelt es sich um ein synthetisch hergestelltes Material mit besonders widerstandsfähigen Eigenschaften. Fluorkautschuk wird auch bei Apples Kunststoffarmbändern verwendet, die vermutlich nur deshalb als Silikonarmbänder vermarktet werden, weil dieser Begriff allgemein bekannter als FKM ist.
Darüber hinaus verfügen die Armbänder über einen integrierten Metallverschluss und werden passend für die Apple-Watch-Modelle mit 42 bis 49 Millimetern Bildschirmgröße angeboten.
4 Farben und „Glow in the Dark“
Aktuell werden die Armbänder bei Amazon in den Farben Dunkelblau, Orange, Waldgrün und Gelb sowie in der Variante „Glühen“ zu den oben genannten Preisen angeboten. „Glühen“ bezeichnet ein gedeckt weißes Armband, das sich bei Licht „auflädt“ und im Dunkeln anschließend grünlich leuchtet. Dieser Effekt hält allerdings nicht sonderlich lange an, aber vielleicht ist das Armband zum aktuellen Aktionspreis auch ein nettes Accessoire für Halloween.
Ergänzend dazu lässt sich das Armband auch in Hellgrau bestellen. Der Preis für diese Variante liegt mit 14,99 Euro allerdings deutlich über den anderen Angeboten.
Schön ist anders.
+1
Warum haben alle Hersteller inzwischen diesen breiten Metallverschluss und nicht mehr den runden wie die originalen?
Mir gefallen die originalen deutlich besser.
Die originalen lassen sich auch leichter verschließen.
Ich habe diese hier von Lululook bei deren letzten Aktion erstanden, die sind an sich sehr gut. Eben bis auf diesen breiten Metall-Clip.
Aber zu dem Preis finde ich das tragbar
Die Farben sind toll, und auch nach einiger Tragezeit sieht man keinerlei Abnutzung. Ohne dass ich etwas davon hätte, empfehle,ich sie, erst recht zu diesem Preis jetzt.
Hab Ausschlag bekommen von denen. Ist mir bisher bei solchen Sportloops noch nie passiert.
Ich habe leider auch vom Original Sportloop Ausschlag bekommen genau an der Stelle wo das Metall ist…habs verschenkt.
Dann hast Du vermutlich eine Nickelallergie?
Hatte auch Ausschlag. Nutze etliche billige China-Armbänder. Nie Ausschlag bekommen, aber bei dem hier innerhalb kürzester Zeit. Ging zurück.
Mehrere hundert Euro für eine Smartwatch auszugeben, nur um sie an einem Armband zu tragen, das ein paar Euro kostet?
Hier wird halt mal gezeigt,das ein Armband noch lange nicht 100 Euro kosten muss und die Uhr ist ebenfalls maßlos überteuert ist.
Und? Wem‘s gefällt… – Dir vielleicht nicht, mir auch nicht, aber anderen eben schon.
Ne… ehrlich… das ist Augenwischerei… das hat ja auch wenig mit Gefallen zu tun, sondern auch mit Qualität. Und dies ist definitiv nicht gegeben.
Das ist Schmarrn. Ich habe von den Armbändern 4 Stück und trage sie wechselweise seit einem Jahr und nur noch die. Keine Abnutzung, kein Defekt, kein Ausbleichen, keine Hautreizung, nichts. Die Verallgemeinerung ist daher Schmarrn.
Da hast Du recht, kaufe auch keine billig Reifen für meinen Mustang
Mein Gott, nur weil man einen Porsche fährt, darf man nicht bei Aldi einkaufen… immer diese übergriffige bündnisgrüne Art und Weise, die anderen aufzwingen will, wie sie zu leben haben…
Hatte ich mal gekauft aber waren sehr unbequem und das Material genau das was man bei dem Preis erwarten kann … nicht gut
Ja. Was soll man da auch sagen. Normal.
Kann ich nicht bestätigen. Ja, anfangs waren die etwas „sperrig“ (also steif), aber das hat sich mit der Zeit bei mir gelegt. Jetzt sind meine so wie die von Apple.
Das Armband weiß nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Es „läd“ sich im Licht auf und leuchtet dann eine Zeit lang nach. Deswegen heißt es nachleuchtend und nicht nachtleuchtend…
Nachdem ich für meine Apple Watch 10 Silikonarmbänder hatte, bin ich auf das Milanaise-Armband umgestiegen und zuletzt auf das Gliederarmband. Bestens! Nix anderes kommt mehr dazu!
Milanaise war mir zu scharfkantig. Bin jetzt beim geflochtenen.
Ich habe einmal „günstige “ Armbänder gekauft. Hatte sie so gut wie nie umgemacht und zuletzt entsorgt. Kaufe nur noch Original.
Die werde auch nicht lange halten .
Sicher sehr gesund.
Habe das seit dem Frühjahr täglich im Einsatz und alles scheint ok.
ICH leuchte selber noch nicht.
Das BAND hat keine Risse oder ähnliche Dinge und keine Verfärbungen.
Hab ein Leuchtendes von der Marke seit fast zwei Jahren im täglichen Einsatz und muss sagen, dass es sehr gut ist. Es hat keine sichtbaren Gebrauchsspuren und leuchtet im Dunkeln wie am ersten Tag.
Hab 4 andere der Marke und habe die gleichen Erfahrungen hinsichtlich Qualität gemacht. Einfach top.
Für mich hat bisher nichts anderes getaugt (funktionell, haltbar und optisch) außer Original Bänder.
Die besten sind bisher dabei :
– Leder Armband mit Magnetverschluss
– geflochtenes Solo Loop
– Sport Loop
so ein billigkram. Ich bestelle schon länger bei velvoo.de schnelle Lieferung und die Preise und Qualität absolut top.