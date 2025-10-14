Kunststoff-Armbänder für die Apple Watch für weniger als 6 Euro

Der Anbieter Lululook hat seine Armbänder für die Apple Watch noch ein Stück weiter im Preis gesenkt. In einzelnen Farben kommt man jetzt bereits ab 5,85 Euro zum Zug. Hintergrund für die Aktion ist dem Unternehmen zufolge der restlose Ausverkauf dieser Modelle. Offenbar soll Platz für neue Produkte geschaffen werden.

Die aus dem Kunststoff FKM gefertigten Armbänder sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich und der Verkaufspreis liegt abhängig von der ausgewählten Variante zwischen 5,85 Euro und 6,75 Euro.

Bei der Markteinführung der Armbänder wurde als offizieller Verkaufspreis 59 Euro genannt. Soweit wir das überblicken, wurde dieser Betrag jedoch zu keiner Zeit verlangt. Die meiste Zeit waren die Armbänder unter 40 Euro erhältlich. Qualitativ sind sie in jedem Fall ein ganzes Stück mehr als die aktuellen Aktionspreise wert.

Die Abkürzung FKM steht für Fluorkautschuk. Dabei handelt es sich um ein synthetisch hergestelltes Material mit besonders widerstandsfähigen Eigenschaften. Fluorkautschuk wird auch bei Apples Kunststoffarmbändern verwendet, die vermutlich nur deshalb als Silikonarmbänder vermarktet werden, weil dieser Begriff allgemein bekannter als FKM ist.

Darüber hinaus verfügen die Armbänder über einen integrierten Metallverschluss und werden passend für die Apple-Watch-Modelle mit 42 bis 49 Millimetern Bildschirmgröße angeboten.

4 Farben und „Glow in the Dark“

Aktuell werden die Armbänder bei Amazon in den Farben Dunkelblau, Orange, Waldgrün und Gelb sowie in der Variante „Glühen“ zu den oben genannten Preisen angeboten. „Glühen“ bezeichnet ein gedeckt weißes Armband, das sich bei Licht „auflädt“ und im Dunkeln anschließend grünlich leuchtet. Dieser Effekt hält allerdings nicht sonderlich lange an, aber vielleicht ist das Armband zum aktuellen Aktionspreis auch ein nettes Accessoire für Halloween.

Ergänzend dazu lässt sich das Armband auch in Hellgrau bestellen. Der Preis für diese Variante liegt mit 14,99 Euro allerdings deutlich über den anderen Angeboten.