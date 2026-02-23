Einfache Bedienung und kindgerechte Suche
HörBär-App bereitet Hörspiele aus Apple Music für Kinder auf
Mit HörBär hat der Entwickler Ben Rudhart eine App für iPhone und iPad im Programm, die sich an Abonnenten von Apple Music richtet, die ihren Kindern gezielt den Zugriff auf die im Rahmen von Apples Musikdienst verfügbaren Hörspiele ermöglichen wollen. Rudhart sieht seine Anwendung als Alternative zu CDs oder geschlossenen Hörspielbox-Ökosystemen, weil dabei keine Zusatzkosten für den Bezug von Einzeltiteln entstehen.
Als Vater von zwei Kindern habe er zunächst selbst nicht gewusst, wie viele Hörspiele über Apple Music verfügbar sind. HörBär soll vor allem auch das Auffinden der Titel erleichtern. Die App bietet ihrem Entwickler zufolge sicheren und kuratierten Zugang zu den über Apple Music verfügbaren Geschichten für Kinder. Alle Inhalte seien sorgfältig geordnet, werbefrei und altersgerecht aufbereitet.
Einfache Bedienung und kindgerechte Suche
Die App ist so konzipiert, dass sie eine möglichst durchgängige Nutzung im Alltag erlaubt. Sie merkt sich automatisch die zuletzt gehörte Stelle, sodass sich die Geschichten nahtlos fortsetzen lassen, egal ob im Auto, zu Hause oder vor dem Einschlafen.
Um auch Kindern eine möglichst zielgerichtete Navigation zu ermöglichen, werden die Inhalte nach Figuren und Serien sortiert, die man als Favoriten speichern kann. Ergänzend dazu soll eine kindgerechte Suchfunktion, die beim Finden passender Inhalte helfen soll, ohne riskante oder unpassende Treffer anzuzeigen. Die Bedienung der App sei grundsätzlich bewusst einfach gehalten, damit die Kinder sie selbstständig nutzen können.
Setzt auf Apples geführten Zugriff
Bei der Ersteinrichtung sollen es Eltern möglichst einfach haben. Laut Entwickler liefert die App innerhalb kurzer Zeit personalisierte Empfehlungen, abgestimmt auf Alter und Lieblingsfiguren des Kindes. In Verbindung mit der Apple-Funktion „Geführter Zugriff“ soll sich das iPhone damit funktional einer Hörbox für Kinder entsprechen.
Die HörBär-App lässt sich kostenlos laden und in begrenztem Umfang auch ohne Abo von Apple Music ausprobieren. Für die reguläre Nutzung ist jedoch sowohl das Apple-Music-Abo als auch ein Abonnement der App erforderlich. Die Preise liegen hier zwischen 3,99 Euro pro Woche und 29,99 Euro im Jahr.
Entwickler: Benjamin Rudhart
Laden
Sehr gut! Da können sich viele Eltern die Gute Nacht Geschichte sparen!
Aber klar, 30 Euro pro Jahr, dafür dass sie Apple Music Daten verwenden. Wieso kein one time purchase?
Da haben wir wieder die Phantasieleser…
Macht meine 8Jährige Tochter auch sehr gerne, einfach mal den Text anders lesen…
Bis zu 30€ für Apple Music pro Monat!
Die App ist kostenlos.
Du hast da selbst was falsch gelesen. Guck dir den letzten Satz nochmal an.
Die App ist nicht kostenlos. 3,99€ pro Woche oder 29,99 EUR pro Jahr.
Dein Leseverständnis reicht aber leider auch nicht weiter, als das eines 8-jährigen Kindes. Sorry für den Kommentar, aber wenn man andere Personen als Phantasieleser mit 8-jährigen vergleicht…
Entweder der Artikel wurde nachträglich geändert oder du solltest den Artikel nochmals durchlesen und dir insbesondere den letzten Absatz ganz genau durchlesen. Dort steht nämlich, dass der neben dem AppleMusic Abo (nein, das kostet nicht bis 30€ im Monat!) die App von 3,99€ in der Woche bis zu 30€ im Jahr kostet.
In-App-Käufe:
Yearly Subscription (1 Jahr)
14,99 €
Yearly Subscription (1 Jahr)
29,99 €
Weekly Subscription (1 Woche)
0,99 €
Wochenabo (1 Woche)
3,99 €
Interessant wäre der Vergleich mit der App Hörspielzentrale.
Das gleiche habe ich mir ebenfalls gedacht. Nochmal jährlich für den „gleichen“ Dienst bezahlen? Danke und tschüss
Vor allem weil damit „geworben“ wird, dass die teure Toniebox entfällt. 30€ / Jahr läuft bei mir unter Wucher. Hörspielzentrale will immerhin nur 15€.
Zeit für KI und Vibe Coding. ;)
Dass der Ersteller der App auch einen Jahresbeitrag an Apple zahlt als Entwickler, dass wisst ihr schon oder?
Für so eine ambitionierte App, so finde ich, kann man das schon würdigen.
Also ich habe es jetzt für 15€ pro Jahr bekommen nach 14 Tagen Testphase. Der Preis finde ich dann fair.