HörBär-App bereitet Hörspiele aus Apple Music für Kinder auf

Mit HörBär hat der Entwickler Ben Rudhart eine App für iPhone und iPad im Programm, die sich an Abonnenten von Apple Music richtet, die ihren Kindern gezielt den Zugriff auf die im Rahmen von Apples Musikdienst verfügbaren Hörspiele ermöglichen wollen. Rudhart sieht seine Anwendung als Alternative zu CDs oder geschlossenen Hörspielbox-Ökosystemen, weil dabei keine Zusatzkosten für den Bezug von Einzeltiteln entstehen.

Als Vater von zwei Kindern habe er zunächst selbst nicht gewusst, wie viele Hörspiele über Apple Music verfügbar sind. HörBär soll vor allem auch das Auffinden der Titel erleichtern. Die App bietet ihrem Entwickler zufolge sicheren und kuratierten Zugang zu den über Apple Music verfügbaren Geschichten für Kinder. Alle Inhalte seien sorgfältig geordnet, werbefrei und altersgerecht aufbereitet.

Einfache Bedienung und kindgerechte Suche

Die App ist so konzipiert, dass sie eine möglichst durchgängige Nutzung im Alltag erlaubt. Sie merkt sich automatisch die zuletzt gehörte Stelle, sodass sich die Geschichten nahtlos fortsetzen lassen, egal ob im Auto, zu Hause oder vor dem Einschlafen.

Um auch Kindern eine möglichst zielgerichtete Navigation zu ermöglichen, werden die Inhalte nach Figuren und Serien sortiert, die man als Favoriten speichern kann. Ergänzend dazu soll eine kindgerechte Suchfunktion, die beim Finden passender Inhalte helfen soll, ohne riskante oder unpassende Treffer anzuzeigen. Die Bedienung der App sei grundsätzlich bewusst einfach gehalten, damit die Kinder sie selbstständig nutzen können.

Setzt auf Apples geführten Zugriff

Bei der Ersteinrichtung sollen es Eltern möglichst einfach haben. Laut Entwickler liefert die App innerhalb kurzer Zeit personalisierte Empfehlungen, abgestimmt auf Alter und Lieblingsfiguren des Kindes. In Verbindung mit der Apple-Funktion „Geführter Zugriff“ soll sich das iPhone damit funktional einer Hörbox für Kinder entsprechen.

Die HörBär-App lässt sich kostenlos laden und in begrenztem Umfang auch ohne Abo von Apple Music ausprobieren. Für die reguläre Nutzung ist jedoch sowohl das Apple-Music-Abo als auch ein Abonnement der App erforderlich. Die Preise liegen hier zwischen 3,99 Euro pro Woche und 29,99 Euro im Jahr.