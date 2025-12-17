ChatGPT: Verzweigte Chats jetzt auch auf dem iPhone

OpenAI erweitert die mobile ChatGPT-App um eine Funktion, die auf dem Desktop bereits seit September verfügbar ist. Nutzer können Gespräche nun auch auf dem iPhone an ausgesuchten Stellen unterbrechen, abzweigen und parallel weiterführen.

Die Idee dahinter: Auch komplexe Dialoge sollen so übersichtlich gehalten werden. Zudem können Anwender so verschiedene Gedankengänge getrennt voneinander verfolgen, ohne dass die Unterhaltung immer unüberschaubarer wird.

Gespräche lassen sich gezielt aufteilen

Die neue Funktion erlaubt es, einzelne Nachrichten aus einem laufenden Chat in eine neue Unterhaltung zu verschieben. Ausgangspunkt bleibt dabei erhalten, während der abgezweigte Verlauf unabhängig weitergeführt wird. So können Nutzer mehrere Varianten einer Fragestellung oder unterschiedliche Folgefragen ausprobieren, ohne den ursprünglichen Kontext zu verändern.

Technisch funktioniert dies über eine einfache Geste. In der mobilen App genügt ein längerer Druck auf eine Nachricht, um sie in einem neuen Chat zu öffnen. Der ursprüngliche Gesprächsverlauf bleibt unverändert bestehen. Besonders bei längeren Sitzungen mit vielen Nachfragen oder bei der Arbeit an Texten, Ideen oder Code kann dies helfen, Ordnung zu schaffen.

OpenAI reagiert damit auf wiederkehrende Nutzerwünsche. Bereits im September hatte das Unternehmen die Funktion zunächst für die Webversion von ChatGPT eingeführt. Dort wurde sie als Möglichkeit beschrieben, verschiedene Gesprächsrichtungen parallel zu erkunden, ohne den Überblick zu verlieren.

Mobile Umsetzung folgt mit Verzögerung

Dass die verzweigten Chats erst jetzt auf iPhone und Android verfügbar sind, zeigt erneut die zeitversetzte Einführung neuer Funktionen bei ChatGPT. Zwischen der Webversion und den mobilen Apps liegen rund drei Monate.

Die Einführung dürfte vor allem für Anwender interessant sein, die ChatGPT regelmäßig für Recherche, Planung oder kreative Aufgaben einsetzen. Durch die klare Trennung von Gesprächssträngen lässt sich der Kontext besser steuern, was die Qualität der Antworten langfristig verbessern kann.