Auch watchOS, tvOS und HomePod aktualisiert

Für die Siri-Lautsprecher HomePod und HomePod mini steht über die Home-App die neue Softwareversion 15.4 zum Download bereit. Apple ergänzt hier die Möglichkeit, die Lautsprecher auch mit WLAN-Netzen zu verbinden, die zusätzliche Anmeldeschritte erfordern – beispielsweise in Hotels oder Wohnheimen. Ergänzend dürfen sich unsere Nachbarn in den Niederlanden und Belgien über die Bereitstellung der Siri-Stimmerkennung freuen.

Für die Apple Watch steht jetzt watchOS 8.5 zum Download bereit. Das Update bringt neben in Verbindung mit iOS 15.4 nötigen Anpassungen hierzulande verschiedene kleinere Funktionserweiterungen. So können nun Käufe und Abonnements für Apple TV auch mit der Apple Watch autorisiert werden und COVID-Impfnachweise auch in Apple Wallet auf der Uhr abgelegt werden.

Apple liefert am heutigen Montag Softwareupdates für alle Geräte aus. Neben iOS 15.4 sowie macOS 12.3 und iPadOS 15.4 kommen auch die Apple Watch, der HomePod und Apple TV in den Genuss von Updates mit Fehlerbehebungen und Funktionserweiterungen.

