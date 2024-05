tado X: Upgrade-Angebot für Bestandskunden angekündigt

Im Anschluss an die gestrigen Produktvorstellungen von tado haben sich zahlreiche Bestandskunden irritiert gezeigt. Wir haben es ja bereits geschrieben, die Produktlinie tado X ist nicht mit den Produkten von tado V3+ oder früheren Gerätegenerationen des Herstellers kompatibel. tado begründet dies mit der Tatsache, dass tado X auf einer komplett neu entwickelten Plattform basiert und dabei auf einen gänzlich unterschiedlichen Kommunikationsstandard setzt.

Mittlerweile hat der Hersteller ausführliche Informationen zu diesem Themenbereich veröffentlicht. Das entsprechende FAQ-Dokument geht detailliert auf den Unterschied zwischen tado X und den früheren Produkten des Herstellers ein.

Unter anderem werden in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeiten bezüglich eines Wechsels von einem bestehenden System auf tado X erläutert, beide Standards lassen sich nämlich nicht parallel verwenden und bei einem Austausch sind verschiedene Einschränkungen zu beachten. Beispielsweise muss man vor der Installation von tado X jedes aktuelle „V3+-Zuhause“ von seinem Konto löschen und kann auch keine bereits vorhandenen Raumdaten oder Zeitpläne übertragen. Stattdessen ist hier generell eine manuelle Neueingabe der Daten erforderlich. Der Hersteller lässt verlauten, dass er daran arbeitet, diesen Prozess so einfach wie möglich zu gestalten.

Verfügbarkeit erst im September

Generell lautet die Empfehlung von tado, ein bestehendes System weiter zu verwenden und bei Bedarf mit V3+-Produkten zu erweitern, die auch weiterhin angeboten und aktualisiert werden.

Wer dennoch mit dem Gedanken an einen Systemwechsel spielt, sollte einen Blick in sein E-Mail-Fach werfen. tado schreibt derzeit Bestandskunden an und nennt in der Mail auch die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste für ein bislang noch nicht näher definiertes Upgrade-Angebot setzen zu lassen. Mit der Verfügbarkeit des Angebots sei allerdings nicht vor September zu rechnen.