tado Auto-Assist kostet inzwischen 4 Euro im Monat

Der Münchener Anbieter tado hat sich auf Steuer- und Automatisierungslösungen für Heizung und Klima spezialisiert. Die von tado angebotene Hardware umfasst unter anderem Heizkörper- und Raumthermostate mit App-Anbindung. Damit verbunden stehen erweiterte Funktionen dieser Geräte im Zusammenhang mit dem optionalen Auto-Assist-Abo von tado zur Verfügung. Wenn ihr hier zu Beginn der Heizperiode über einen Neuabschluss oder eine Verlängerung nachdenkt, seht ihr euch mit um bis zu 33 Prozent gestiegenen Preisen konfrontiert.

Wann genau die Abo-Preise für Auto-Assist erhöht wurden, können wir so genau gar nicht sagen, bei tado ist für Rückfragen aktuell niemand erreichbar. In jedem Fall fallen bei monatlicher Zahlweise jetzt 3,99 Euro und damit ein Drittel mehr als die zuletzt noch gültigen 2,99 Euro pro Monat an. Wer das Abo für ein komplettes Jahr abschließt, fährt mit 29,99 Euro statt zuvor 24,99 Euro ein Stück weit besser.

tado verkauft die Auto-Assist-Funktion als Erweiterung für den standardmäßig vorhandenen Basis-Funktionsumfang bei der App-Bedienung der Thermostate. Enthaltene Funktionen wie die Heizungssteuerung in Abhängigkeit von offenen Fenstern oder das Regulieren der Heizung auf Basis von Geofencing bekommt man bei anderen Anbietern teilweise jedoch auch ohne Aufpreis. Mit der Energieverbrauchsanzeige „Energy IQ“ Vergleichbares bieten teils Energieversorger direkt im Zusammenhang mit ihren Apps für die Zählerstandserfassung an, als tatsächliche Premium-Funktion bleibt somit gerade mal der Ausfallschutz „tado Care & Protect“.

Ob 2,99 Euro oder 3,99 Euro im Monat mag für einen Teil der Nutzer für sich alleine gestellt nicht der Rede wert sein. Hersteller wie tado verschenken aber ihre Hardware nicht und es ist durchaus nachvollziehbar, wenn sich die Aussicht auf nicht kalkulierbare zusätzliche Kosten auf die Kaufentscheidung potenzieller Kunden auswirkt.